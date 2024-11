Armée populaire du Vietnam

Activités prévues lors de la 80e journée traditionnelle du Département général de politique

>> Plus de 800 soldats vietnamiens engagés dans les opérations de maintien de la paix

>> Nomination du nouveau président du Département général de politique de l'Armée

La nouvelle a été donnée lors d'une conférence de presse organisée mardi 12 novembre à Hanoï par ledit Département général.

Photo : VNA/CVN

Les activités comprendront la rédaction d'une œuvre historique du Département général de politique de l'Armée populaire vietnamienne du Vietnam, volume III, période 2014 - 2024 ; la rédaction et la publication du livre photo "80 ans - les voyages glorieux du Département général de politique de l'Armée populaire vietnamienne" ; la projection du film "80 ans de marche ferme sous le drapeau du Parti" ; un concours pour en savoir plus sur les 80 ans de la Journée traditionnelle du Département général de politique de l'APV ; l'exposition et la présentation de livres, journaux et publications sur l'histoire du Département général de politique de l'APV, etc.

La cérémonie de célébration du 80e anniversaire de la Journée traditionnelle du Département général de politique et de remise de l'Ordre de l'Indépendance de première classe aura lieu à Hanoï.

En particulier, un colloque scientifique "Département général de politique de l'Armée populaire vietnamienne - 80 ans de marche ferme sous le drapeau du Parti" se tiendra le 18 novembre à Hanoï, pour continuer à affirmer et approfondir son développement et ses grandes contributions à la glorieuse cause révolutionnaire du Parti et de l'Armée populaire.

Ces 80 dernières années, des générations d'officiers, d'employés, de soldats et d'ouvriers du Département général de politique de l'Armée populaire vietnamienne ont obtenu de nombreuses réalisations exceptionnelles, contribuant à la glorieuse tradition du Département général de politique de l'Armée populaire vietnamienne et des agences politiques, et de l'ensemble du contingent de cadres politiques de l'Armée.

Avec ses réalisations particulièrement remarquables, le Département général de politique de l'Armée populaire vietnamienne a reçu de nombreuses distinctions honorifiques dont l'Ordre de l'Étoile d'or ; deux Ordres Hô Chi Minh ; les Ordres de la Défense de la Patrie de première, deuxième et troisième classes, etc…

VNA/CVN