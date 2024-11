L'AN interroge des membres du gouvernement sur la santé, l’information et la communication

Dans le cadre de la 8 e session de l’Assemblée nationale (AN), ce mardi 12 novembre, des membres du gouvernement doivent répondre aux questions de députés sur la santé, l’information et la communication.

Dans la matinée, la ministre de la Santé, Dào Hông Lan, et d’autres membres concernés du gouvernement, continuent à répondre aux questions sur la santé publique.

Ensuite, le ministre de l’Information et de la Communication, Nguyên Manh Hùng, devra donner des réponses aux questions axées sur les mesures visant à améliorer la qualité des activités du secteur de la presse dans le contexte du fort développement de la communication sur les réseaux sociaux, ainsi que le rôle du journalisme révolutionnaire dans la promotion du développement socio-économique. Les députés l’interrogeront également sur la gestion des activités publicitaires dans la presse et sur Internet, l’investissement, le développement et l’amélioration de la qualité des infrastructures de télécommunications, en particulier dans les zones reculées et les zones peuplées de minorités ethniques.

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc, les ministres du Plan et de l’Investissement, des Finances, de l’Agriculture et du Développement rural, de la Culture, des Sports et du Tourisme, des Sciences et des Technologies, de la Police, ainsi le ministre et président du Comité des affaires ethniques, donneront également des explications supplémentaires.

La fourniture de réponses aux questions sur l’information et la communication se poursuivra jusqu’au début de la séance de l'après-midi du 12 novembre.

Puis, selon le programme, le Premier ministre Pham Minh Chinh clarifiera, au nom du gouvernement, des questions liées au travail du gouvernement et répondra directement à des questions de députés, avant le discours de clôture des séances de réponses aux questions des députés de la 8e session de l’Assemblée nationale par le président de l’organe législatif, Trân Thanh Mân.

Durant le temps restant de la séance de l'après-midi, l'Assemblée nationale votera pour approuver la résolution sur le plan de développement socio-économique 2025. Elle écoutera des rapports concernant l'ajustement de la politique d'investissement dans le projet d'aéroport international de Long Thành dans la résolution N° 94/2015/QH13 de l'Assemblée nationale.

