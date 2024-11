Une équipe part pour le Cambodge à la recherche des restes de soldats vietnamiens

Le Comité directeur 515 de la province de Gia Lai (hauts plateaux du Centre) a organisé mardi 12 novembre un départ pour l’équipe de recherche K52 du commandement militaire provincial au Cambodge pour rechercher et rapatrier les restes de soldats vietnamiens tombés au combat.

Photo : Hông Diêp/VNA/CVN

La mission se déroulant d’ici la fin de la saison sèche de 2025, l’équipe devrait être divisée en plusieurs unités pour mener des recherches dans les provinces de Preah Vihear, Stung Treng et Ratanakiri, au Nord-Est du Cambodge.

Ce voyage marque leur 24e déploiement dans le pays voisin. Au cours des 23 dernières années, l’équipe a retrouvé et rapatrié les restes de 1.489 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au champ d’honneur au Cambodge.

Lors de la cérémonie, Nguyên Thi Thanh Lich, vice-présidente du Comité populaire de la province de Gia Lai et cheffe du Comité directeur 515, a félicité le K52 pour son dévouement, sa solidarité et sa résilience dans l’accomplissement de sa mission au pays et à l’étranger.

Selon le chef d’équipe, le sous-colonel Nguyên Xuân Toàn, l’équipe a retrouvé et rapatrié les restes de 21 soldats vietnamiens pendant la saison sèche 2023-2024 au Cambodge.

VNA/CVN