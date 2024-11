Sanctions disciplinaires contre un ancien membre du Comité du Parti de Thai Binh

Photo : VNA/CVN

En examinant les propositions de la Commission de contrôle du Comité central du Parti, le secrétariat du Parti a constaté que Nguyên Viêt Hiên, en tant que membre du Comité provincial du Parti, membre du Comité du Parti du bloc des organes et entreprises locales, secrétaire du Comité du Parti et directeur du Service provincial de l'éducation et de la formation et président du Comité de pilotage provincial des examens d’entrée au lycée de l’année scolaire 2024-2025, est tenu d'assumer ses responsabilités d'un leader pour avoir laissé le Service provincial de l'éducation et de la formation de Thai Binh et son Comité du Parti commettre des infractions et fautes dans l’organisation de ces examens.

Nguyên Viêt Hiên a manqué de responsabilité, relâché le leadership et la direction, manqué de contrôle et de supervision dans l’organisation des examens, laissant certains organisations et individus du secteur de l'éducation de la province de Thai Binh violer gravement les règlements du Parti, la loi de l'État et les règlements du ministère de l'Éducation et de la Formation dans l'exercice des devoirs et tâches qui leur sont assignés, entraînant à l’annonce de fausses notes de référence et de fausses notes pour de nombreux élèves.

Nguyên Viêt Hiên a violé les règles du Parti, de la loi de l'État dans l'exercice des devoirs et tâches qui lui sont assignés ainsi que les règles sur les choses interdites aux membres du Parti et la responsabilité de montrer l'exemple, causant de graves préjudices et provoquant l’indignation de l'opinion publique, portant atteinte à la réputation de l’organisation du Parti, des organes de gestion de l'État et du secteur local de l’éducation.

En basant sur le contenu, la nature, l’envergure, les conséquences et les causes des violations sur les règles du Parti concernant les sanctions disciplinaires à l'encontre des membres qui enfreignent, le secrétariat du Parti a décidé de libérer Nguyên Viêt Hiên de toutes les fonctions au sein du Parti.

Le secrétariat du Parti a demandé aux autorités compétentes de prendre des mesures administratives à l'encontre de Nguyên Viêt Hiên.

VNA/CVN