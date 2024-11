Assemblée nationale

La ministre de la Santé répond aux questions liées à la gestion des médicaments

Lors de la séance du matin du 12 novembre dans le cadre de la 8 e session de la XV e Assemblée nationale (AN), la ministre de la Santé, Dào Hông Lan a répondu aux questions liées à la gestion des médicaments et des établissements médicaux privés.

Selon elle, les établissements médicaux privés doivent répondre aux normes en termes d'infrastructures, d'équipements et de personnel et chacun doit disposer d'une seule licence d'exploitation. Leurs employés doivent également avoir la licence pour exercer leur métier et ne pas travailler dans deux établissements en même temps.

En ce qui concerne la gestion des médicaments, les activités de vente au détail doivent être menées par des pharmaciens. Le ministère de la Santé a également mis en œuvre un système de gestion électronique, obligeant toutes les pharmacies à mettre à jour leurs ventes.

La surveillance et la gestion des établissements et des activités de vente au détail des médicaments sont de plus en plus strictes, a indiqué la ministre.

