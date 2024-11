Le taux de couverture 4G au Vietnam s'approche de celui des pays développés

Une série de questions liées à la gestion et au développement des infrastructures numériques ont été soulevées par les députés lors d'une séance de questions au gouvernement de la 8 e session de la XV e législature destinée au ministre de l'Information et de la Communication, Nguyên Manh Hùng, le 12 novembre.

Le ministre Nguyên Manh Hùng a indiqué qu'au cours de la période de la pandémie de COVID-19, le Vietnam avait découvert de nombreuses zones blanches en matière de couverture téléphonique. Avec plus de 700 zones blanches, pour étendre la couverture téléphonique, il est nécessaire de se conformer aux dispositions de la nouvelle Loi sur les télécommunications et du nouveau décret.

Selon le ministre, le décret guidant la Loi sur les télécommunications doit être publié conformément au plan le 1er juillet 2024. Le ministère de l'Information et de la Communication s'efforce d'achever le projet de décret en novembre ou décembre de cette année et de le soumettre au gouvernement pour examen et promulgation cette année.

Nguyên Manh Hùng a précisé que le décret offrirait un mécanisme beaucoup plus souple pour la construction des stations de couverture téléphonique dans les zones reculées et montagneuses.

Actuellement, le ministère de l'Information et de la Communication dirige les opérateurs de télécommunications pour introduire des services de télécommunications de faible portée dans des endroits qu'il est impossible de couvrir par le réseau mobile terrestre, a-t-il déclaré.

Il a également souligné que d'ici juin 2025, toutes les zones blanches seront couvertes. À ce jour, la couverture 4G atteint 99% de la population vietnamienne, se rapprochant des pays développés dont le taux de couverture est de 99,4%, a-t-il ajouté.

Nguyên Manh Hùng a également abordé la stratégie à long terme pour améliorer les infrastructures de télécommunications dans les zones reculées et les solutions globales pour faire face aux situations d'urgence lorsque les infrastructures de télécommunications sont gravement endommagées.

Dans un avenir proche, le ministère donnera des directives pour renforcer les infrastructures de télécommunications dans les provinces et villes du Nord, en s'appuyant sur les expériences acquises dans la région Centre. Il travaillera également avec les ministères et secteurs concernés pour optimiser l'enfouissement des infrastructures réseaux afin de réduire les coûts et d'éviter des désagréments pour les habitants.

