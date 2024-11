Le ministre de l'Information et de la Communication répond aux questions des députés

Le secteur de l'information et de la communication génère actuellement un chiffre d'affaires annuel de 150 milliards d'USD, ce qui représente un tiers du PIB du pays et sa croissance double toujours celle du PIB, a déclaré le ministre de l'Information et de la Communication, Nguyên Manh Hùng, lors d'une séance de questions au gouvernement, dans le cadre de la 8 e session de la XV e législature de l'Assemblée nationale, tenue le 12 novembre à Hanoï.

Il s'agit d'un secteur porté par plusieurs technologies stratégiques, notamment l'Internet des objets (IoT), le big data, le cloud computing, l'informatique quantique, l'intelligence artificielle, la blockchain, la réalité virtuelle et la cyber-sécurité, a précisé le ministre Nguyên Manh Hùng, ajoutant que ces technologies numériques émergentes se développaient rapidement, formant une force de production de base et contribuant à la création d'un nouvel espace numérique.

Elles génèrent de nouvelles ressources, telles que les données numériques, l'infrastructure numérique, les technologies numériques et l'industrie numérique qui sont cruciales pour la transformation des industries traditionnelles essentielles au développement de la nation à l'ère numérique, a-t-il ajouté.

Concernant la presse, le ministre a estimé que le journalisme révolutionnaire du Vietnam avait fait des progrès significatifs tant en termes de contenus que de développement du contingent de journalistes, répondant à la demande croissante d'informations du public.

Le Premier ministre a publié la Stratégie pour la transformation numérique du journalisme, reconnaissant le cyberespace comme le principal "champ de bataille" de la presse. Par conséquent, de nombreuses agences de presse ont fait des efforts concertés pour développer des plans de transformation numérique, dans le but de créer des médias professionnels, humains et modernes qui peuvent toucher un plus grand public.

En ce qui concerne la publicité numérique, le ministre a déclaré que ces derniers temps, son ministère avait intensifié la surveillance des activités publicitaires dans la presse et en ligne.

Il a collaboré avec les ministères et agences concernés pour améliorer les mesures techniques de numérisation et de détection des publicités illégales, en mettant l'accent sur les principales plateformes de médias sociaux comme Facebook, YouTube et TikTok, qui présentent un volume élevé de violations et a renforcé les inspections, le contrôle et l'application stricte de la loi contre les contenus illégaux, a-t-il conclu.

