Quang Binh (Vietnam) et Savannakhet (Laos) coopèrent dans la protection des frontières

Des représentants de la province vietnamienne de Quang Binh et de celle lao de Savannakhet se sont rencontrés le 5 décembre pour discuter et signer un mémorandum de coopération sur la protection des frontières pour 2025.

Photo : Ta Chuyên/VNA/CVN

Lors de la rencontre, le vice-président permanent du Comité populaire provincial de Quang Binh, Doàn Ngoc Lâm a passé en revue la collaboration en cours entre les deux provinces.

Le vice-président permanent du Comité populaire de la province de Quang Binh, Doàn Ngoc Lâm, a passé en revue le processus de coopération frontalière entre Quang Binh et Savannakhet, soulignant la stabilité de la sécurité et de l'ordre social le long de la frontière commune, la préservation des bornes frontalières et la gestion efficace de la frontière. Les forces frontalières des deux provinces ont coopéré par le biais de patrouilles conjointes régulières et d'échanges d'informations.

Les deux provinces ont maintenu des relations solides en matière de défense, de sécurité et d'affaires frontalières à différents niveaux, notamment des réunions annuelles régulières entre les dirigeants provinciaux et les forces spécialisées.

Des efforts ont également été déployés pour sensibiliser les fonctionnaires et les résidents des deux côtés de la frontière aux lois frontalières nationales et aux accords juridiques bilatéraux par le biais de canaux de communication divers.

Ling Thong Sengtavan, vice-gouverneur de Savannakhet, a souligné l'importance de la mise en œuvre efficace des accords existants pour renforcer la solidarité entre les deux provinces en particulier et les relations entre les deux pays en général.

Photo : Ta Chuyên/VNA/CVN

Les deux provinces ont signé un mémorandum pour continuer à favoriser une coopération régulière, étroite et efficace en 2025. Elles se sont engagées à maintenir des réunions périodiques, à assurer des échanges réguliers d'informations entre les autorités locales, les agences professionnelles et les forces de protection des frontières.

Les deux localités ont convenu de maintenir des patrouilles frontalières conjointes efficaces, d'appliquer des mesures pour prévenir les violations de la loi dans les zones frontalières et de lutter contre la contrebande, le transport illégal de drogue et le braconnage d'espèces sauvages.

En outre, les deux provinces continueront de faciliter les investissements et les activités commerciales dans la région frontalière pour promouvoir le développement économique, culturel et social.

Elles renforceront également la collaboration en matière de prévention et de contrôle des maladies transfrontalières, réduisant ainsi le risque d'épidémies. En cas de catastrophes naturelles ou d'épidémies, les deux parties se sont engagées à réagir de manière proactive et à s'informer mutuellement dans les meilleurs délais.

VNA/CVN