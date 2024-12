Saigon Urban Street Fest, un espace créatif pour les passionnés d’art de rue

Placé sous le thème "Be Love Be Free", cette seconde édition vise à promouvoir un mode de vie moderne et libéré. Le festival encourage les participants à exprimer leur individualité en brisant les barrières mentales et créatives. Ce thème porte également un message fort : aimer, être libre, vivre chaque instant pleinement et chérir davantage la planète.

Une immersion dans l’art de rue

Chaque activité au Saigon Urban Street Fest porte le souffle et l'esprit de l’interaction entre le passé et le présent. Il y a la perturbation, les méfaits et les bouleversements de la culture de l’art de rue, mais chaque élément est présenté d’un point de vue artistique, d’une manière belle et pure. L’événement se déroule devant la Poste centrale de Saigon, offrant un espace vibrant et hautement personnalisé pour les amateurs passionnés d’art de rue.

Cet espace est aussi une opportunité pour les jeunes de se connecter à des marques étroitement associées à la culture vietnamienne. On y trouve non seulement des marques nationales, mais également de nouvelles marques émergeant dans la communauté créative, portant des valeurs culturelles distinctives et uniques. Au Saigon Urban Street Fest, les participants auront l'occasion de découvrir et d’explorer un univers dédié à l’art de rue, où les nombreuses activités proposées se répartissent dans diverses zones thématiques de l’événement : Pop-Up Zone, Hype Space et Graffiti Zone.

Texte et photos : Minh Thu/CVN