Pham Dang Khuong présente 50 chansons sur l’histoire vietnamienne

Après plus de huit mois de mise en œuvre, le musicien Pham Dang Khuong a achevé fin novembre son projet musical intitulé “Hông Bàng, la terre-mère de Van Lang”. Ce projet comprend 50 chansons sur l’histoire du Vietnam, accompagnées d’une collection de livres de musique, de 50 clips musicaux sur YouTube et de 50 chansons au format karaoké.

En parlant de ce projet, le musicien a expliqué que chaque jour, il se promenait dans les rues de Hô Chi Minh-Ville, où des noms de rue familiers tels que Trân Hung Dao, Quang Trung, Lê Loi, Trân Quôc Toan, Hai Bà Trung, Lê Quy Dôn, Nguyên Du, Nguyên Khuyên, Bùi Thi Xuân, etc., rappellent les héros nationaux qui ont contribué à l’édification et à la défense du pays. Cependant, beaucoup de gens ignorent à quelle époque ces héros ont vécu et quels ont été leurs mérites.

Les élèves et leurs parents ne se souviennent pas toujours de leurs exploits ni ne comprennent pleinement l’étendue de leurs contributions. C’est pourquoi, le musicien a eu l’idée de composer une collection de musique sur l’histoire, dans l’espoir d’apporter aux élèves des moments intéressants lors de l’apprentissage de cette discipline.

Au départ, Pham Dang Khuong n’avait prévu d’écrire qu’environ dix chansons sur l’histoire des rois qui ont consacré leur vie à combattre des ennemis pour sauver le pays et le peuple. Cependant, après avoir échangé avec des amis et lu de nombreux documents historiques, il a décidé de consacrer tout son cœur et son âme à l’écriture de 50 chansons sur l’histoire.

“Pour réaliser ce recueil de 50 chansons sur l’histoire, j’ai consacré beaucoup de temps à la lecture de documents historiques sous de nombreux aspects afin de trouver de bonnes informations et des détails intéressants sur chaque roi, pour les mettre en musique. Avant chaque chanson, il y a un bref aperçu des récits et des légendes sur les personnages “, a-t-il raconté.

Comprendre la source et l’histoire héroïque

Le projet “Hông Bàng, la terre-mère de Van Lang”, comprenant 50 chansons sur l’histoire, met en lumière les héros nationaux et les personnages historiques emblématiques au cours des 4.000 ans d’édification et de défense du pays. Durant la première phase du projet, le musicien s’est arrêté en 1872.

“Mais ce n’est pas la fin. Mon désir est de continuer à composer davantage de chansons sur l’histoire du Vietnam dans les années à venir”, a partagé Pham Dang Khuong.

Le musicien a reçu un grand soutien de la part de ses amis pour achever rapidement ce projet. De nombreux artistes célèbres tels que l’Artiste du Peuple Ta Minh Tâm, l’Artiste Émérite Vân Khanh, Dông Quân, Hô Quỳnh Huong, Thùy Trang, Quôc Dai, Pham Thê Vy, etc., sont toujours prêts à enregistrer chaque chanson et à la diffuser sur les réseaux sociaux.

L’auteur utilise également la technologie du code QR pour les 50 chansons du livre. En scannant ce code, le public pourra accéder à la chanson interprétée sur la chaîne personnelle du musicien.

Suite à son lancement, le projet a été largement apprécié par les mélomanes, les parents et les élèves. De nombreuses écoles ont commandé des livres de musique ou ont choisi des chansons à mettre en scène pour leurs élèves.

Selon le musicien Nguyên Quang Vinh, président de l’Association musicale de Hô Chi Minh-Ville, en composant des chansons sur l’histoire, Pham Dang Khuong a habilement combiné la musique moderne avec un contenu historique, créant ainsi des œuvres accessibles et proches de la jeune génération. Les chansons ne sont pas seulement de la musique, elles contiennent également des leçons d’histoire, aidant les élèves à mieux comprendre les origines et l’histoire héroïque de la nation.

Nguyên Thành/CVN