Ngô Trong Van et son amour pour la céramique

Dans les beaux-arts, chaque discipline exige une grande maîtrise technique, mais la céramique nécessite une double expertise. Face au four chauffé au rouge, le céramiste porte également le poids de l'histoire des arts décoratifs, ce qui intensifie la pression psychologique sur le créateur.

À travers "Gôm Văn", Ngô Trong Van distille un mélange subtil entre la technique de céramique traditionnelle, le langage sculptural contemporain et l'art conceptuel. Il mérite pleinement le titre de "sculpteur céramiste".

En observant les œuvres céramiques actuelles, on remarque que beaucoup d'artistes se concentrent exclusivement sur un langage sculptural ou sur l'utilisation d’émaux proches de la peinture, ce qui peut compromettre l’indépendance et l’authenticité du matériau céramique. D’autres, à l’inverse, s’en tiennent strictement aux techniques traditionnelles ou folkloriques, mais manquent parfois d’innovation et de profondeur académique.

Métaphore

Ngô Trong Van, lui, explore constamment de nouvelles formes, associant divers techniques et types de glaçage pour élaborer sa propre palette de couleurs. Ses créations, souvent cuites plusieurs fois, témoignent d’un processus artistique méticuleux.

Par exemple, ses œuvres en forme de cœur fossile, lorsqu’elles ne sont pas interprétées métaphoriquement, peuvent sembler énigmatiques. Cependant, elles traduisent des idées profondes : le cœur, symbole du commencement et du maintien de la vie, devient également l’endroit où elle se termine pour renaître.

Ses œuvres évoquant des pousses d’arbres, des souches ou des formes mutées sont des métaphores puissantes des changements climatiques, des transformations de l’habitat ou encore des mutations génétiques. Ces figurines, issues de la terre, reflètent les perturbations subies par ce matériau, qui transparaissent également dans ses créations.

Introspection

L’exposition se divise en trois sections, retraçant un voyage artistique qui va de l’observation extérieure à une introspection plus profonde.

Ngô Trong Van a consacré plus de trois ans à préparer "Gôm Văn". La tâche la plus ardue a été de sélectionner des œuvres suffisamment récentes pour éviter la répétition, tout en racontant une histoire cohérente sur l’héritage et l’évolution de l’art céramique. En somme, cette exposition témoigne de la passion et du parcours exceptionnel d’un artiste dévoué à son métier.

