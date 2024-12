Le concert Dông Hành Singapore 2024 soutient les étudiants vietnamiens dans le besoin

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, l'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Mai Phuoc Dung, a félicité le Fonds Dông Hành Singapore pour son parcours réussi de 10 ans, ajoutant que le concert de collecte de fonds crée non seulement une plate-forme pour renforcer les liens communautaires, mais contribue également à soutenir les étudiants confrontés à des difficultés financières au Vietnam.

Le vice-président de Singapore Companion Scholarship Fund, Nguyên Lê Ngoc Minh, a partagé que le concert de collecte de fonds est un lieu permettant à tous les Vietnamiens de Singapour ainsi qu'à la communauté internationale de mieux connaître le Fonds à travers les numéros de chants et de musique favorisant ainsi la promotion de la culture vietnamienne auprès des amis internationaux.

À cette occasion, plusieurs œuvres d'art ont également été mises aux enchères pour collecter des fonds.

Le Dông Hành Singapore est un fonds de bourses à but non lucratif issu de l'Association Dông Hành en France. Il a été fondé en 2014 par des étudiants vietnamiens à Singapour. Au cours de la dernière décennie, le fonds a gagné la confiance des donateurs et des étudiants de la communauté vietnamienne à Singapour et au Vietnam.

En novembre 2024, le fonds avait accordé 348 bourses, d'une valeur de 10 millions de dôngs chacune, à des étudiants inscrits à l'Université des langues et des études internationales de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï (VNU-Hanoï), à l'Université d'ingénierie et de technologie de la VNU-Hanoï et à l'Université d'économie et de droit de la VNU à Hô Chi Minh-Ville.

