Deux plumes vietnamiennes couronnées au S.E.A. Write Award

Deux écrivains vietnamiens, Nguyên Binh Phuong et Nguyên Môt, ont reçu le S.E.A. Write Award 2022-2023, un prix prestigieux décerné par la famille royale thaïlandaise et l’Association des écrivains thaïlandais, récompensant les talents littéraires de l’Asie du Sud-Est.

Photo : VH/CVN

Nguyên Binh Phuong a été honoré pour son roman Một ví dụ xoàng (Un exemple médiocre), qui avait déjà remporté le prix de l’Association des écrivains du Vietnam en 2021.

De son côté, Nguyên Môt a été salué pour son roman Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín (De la sixième à la neuvième heure), qui avait décroché en 2023 le prix de l’Association des écrivains du Vietnam, ainsi que le prix des arts et des lettres de la province de Dông Nai (Sud) la même année.

Nguyên Binh Phuong, né en 1965 dans la province septen-trionale de Thai Nguyên, est actuelle-ment rédacteur en chef du magazine Văn nghệ Quân đội (Lettres et Arts de l’Armée) et du journal Văn nghệ (Lettres et Arts).

Souvent décrit comme un écrivain naviguant avec aisance à la fois dans l’univers du roman et de la poésie, il a publié six romans, dont Những đứa trẻ chết già (Les enfants qui meurent vieux) et Mình và họ (Nous et eux), ainsi que cinq recueils de poésie, parmi lesquels Buổi câu hờ hững (La séance de pêche indifférente). Ses œuvres ont été traduites en anglais, français et coréen.

Photo : TN/CVN

Nguyên Môt, né en 1964 à Quang Nam (Centre), est l’auteur d’une vingtaine de livres couvrant divers genres littéraires, tels que roman, nouvelle et scénario de film documentaire. Parmi ses œuvres notables, on trouve Trước mặt là dòng sông (La rivière devant), lauréat du prix de la meilleure nouvelle du journal Văn nghệ en 2002 ; Đất trời vần vũ (Le ciel et la terre en tumulte), un roman traduit en anglais et archivé à la Bibliothèque du Congrès des États-Unis ; et Ngược mặt trời (Contre le soleil), qui a remporté le prix des arts et des lettres Trinh Hoài Duc en 2017.

Rapprocher les cultures de l’ASEAN

Lors de la cérémonie de remise des prix à Bangkok, le 25 novembre dernier, Nguyên Môt a souligné que le véritable sens du Prix des écrivains d’Asie du Sud-Est (S.E.A. Write Award) résidait dans sa capacité à rapprocher les peuples, en favorisant une meilleure compréhension mutuelle et des échanges culturels harmonieux à travers la littérature. Il a exprimé l’espoir que le Vietnam instaurera un prix similaire pour les écrivains de la région, afin de stimuler les interactions culturelles, en particulier dans le domaine littéraire.

La cérémonie a réuni 17 écrivains et poètes venus de neuf pays : Brunei, Cambodge, Laos, Indonésie, Malaisie, Myanmar, Philippines, Vietnam et Thaïlande. Elle a également accueilli un large public d’invités, parmi lesquels des diplomates, des universitaires et des passionnés de littérature et d’arts d’Asie du Sud-Est.

“Ces auteurs ont enrichi l’esprit et l’âme des gens avec leurs créations littéraires uniques. Leurs œuvres nourrissent l’imagination et la créativité, tout en reflétant les cultures et les valeurs communes de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN)”, a déclaré Sumet Tantivejkul, secrétaire général de la Fondation Chaipattana, créée par le roi de Thaïlande, Bhumibol Adulyadej.

Il a ajouté que cet événement servait de catalyseur pour renforcer les liens, les identités et les valeurs partagées entre les dix pays de l’ASEAN, tout en mettant en valeur le patrimoine et les traditions communes de la région. Selon lui, il contribue ainsi à promouvoir l’unité, la paix et la prospérité au sein du bloc régional.

Créé en 1979 par la famille royale thaïlandaise, le S.E.A. Write Award est l’un des événements littéraires les plus prestigieux de la région. Il célèbre les œuvres de poètes et écrivains contemporains des pays de l’ASEAN. Après 43 éditions, il s’est imposé comme un symbole d’excellence littéraire en Asie du Sud-Est.

Thuy Hà/CVN