Quand la soie sublime l’art vietnamien

Neuf trésors nationaux conservés au Musée national des beaux-arts du Vietnam revivent à travers une collection de soieries exceptionnelles. Ce mariage entre tradition et modernité célèbre les richesses culturelles du pays et les rend accessibles au grand public sous une forme artistique et élégante.

>> La mode durable vietnamienne présentée au Royaume-Uni

>> À Huê, une symphonie multiculturelle avec une palette d’artistes internationaux

>> Le ngu thân : héritage culturel et évolution moderne

Photo : VNA/CVN

Le projet, fruit d’une collaboration entre le Musée national des beaux-arts du Vietnam (VNFAM) à Hanoï et la marque DeSilk, a donné naissance à une série d’imprimés en soie d’une grande finesse, alliant tradition et modernité.

“Inspirée par les trésors nationaux, cette collection a été créée avec des idées novatrices, des couleurs riches et des récits puisés dans l’histoire”, a remarqué Nguyên Anh Minh, directeur du musée. Et de poursuivre : “La combinaison des patrimoines nationaux avec un design appliqué permet de rapprocher le public de nouvelles valeurs artistiques et culturelles. C’est aussi l’objectif du musée : préserver, promouvoir et diffuser les héritages nationaux et les beaux-arts vietnamiens”.

Intitulée “Éveiller la quintessence et prolonger le patrimoine”, cette collection s’inspire de neuf trésors nationaux emblématiques, parmi lesquels : La porte en bois sculptée de dragons de la pagode Keo (province de Thai Binh, Nord) ; la statue de la déesse de la Miséricorde de la pagode Hôi Ha (province de Vinh Phuc, Nord) ; la statue de la reine Trinh Thi Ngoc Truc de la pagode Mât (province de Thanh Hoa, Centre).

Elle inclut également des œuvres de grands peintres vietnamiens comme Nguyên Gia Tri, Tô Ngoc Vân, Duong Bich Liên, Nguyên Sang, Nguyên Tu Nghiêm et Trân Van Cân.

Les créations uniques mettent en lumière l’harmonie entre les techniques artistiques traditionnelles et les designs modernes, insufflant une nouvelle vitalité à ces trésors inestimables et contribuant à prolonger leur héritage pour les générations futures.

Un thème, un modèle

Photo : VNA/CVN

La collection comprend onze modèles, chacun portant un nom évocateur : Song long châu nhât (Deux dragons tournés vers le soleil), Binh yên (Paix), Anh sang (Lumière), Canh buom (Ailes de papillon), Vuon dêm (Jardin mystique), Tuôi xuân (Jeunesse), Anh duong (Lumière du soleil), Doàn kêt (Solidarité), Huyên thoai (Légende), Tinh khôi (Pureté) et Thiên thân (Ange).

Le design Song long châu nhât s’inspire de la porte sculptée de dragons du XVIIe siècle de la pagode Keo. Ce modèle incarne une fusion harmonieuse entre les techniques traditionnelles de sculpture sur bois et l’art numérique moderne, créant une œuvre d’une grande valeur esthétique tout en rendant un hommage poignant au patrimoine culturel vietnamien.

Deux modèles de la collection trouvent leur origine dans Thiêu nu trong vuon (Jeunes femmes dans le jardin) et Phong canh (Paysage) de Nguyên Gia Tri. Le modèle Canh buom réinterprète le chef-d’œuvre original grâce à des techniques numériques, donnant naissance à une version élégante et contemporaine. Les lignes fluides, caractéristiques du style Art nouveau, s’associent à des motifs inspirés des personnages de Jeunes femmes dans le jardin, capturant avec grâce l’essence raffinée et élégante des femmes vietnamiennes.

Deux oeuvres Thiêu nu trong vuon et Phong canh de Nguyên Gia Tri, reconnues trésors nationaux en 2017, reflètent la profondeur et la sophistication de l’art vietnamien à travers des tons terreux riches et des détails complexes. Ces derniers sont obtenus grâce à une superposition minutieuse de laque, de feuilles d’or et d’argent, et de coquilles d’œuf.

Inspiré par cette œuvre, le motif en soie Vuon dêm transpose cette vision artistique en mariant l’art traditionnel de la laque aux technologies numériques les plus avancées. Cette combinaison donne naissance à un design à la fois contemporain et imprégné de la richesse du patrimoine vietnamien.

Un voyage mémoriel

Photo : CTV/CVN

La fusion harmonieuse de l’artisanat traditionnel et du design numérique dans le travail Jardin mystique incarne un dialogue entre le passé et le présent, liant la beauté intemporelle de l’art de la laque aux possibilités innovantes de la création contemporaine.

Ce n’est pas seulement un motif en soie, mais un voyage mémoriel et un hommage au maître qui a élevé la laque au rang d’art raffiné. Il symbolise également la préservation et le développement continus des trésors culturels dans le flux de l’innovation créative.

Chaque motif de la collection respire la sophistication, profondément enracinée dans la tradition et liée aux trésors nationaux, tout en offrant une perspective fraîche et moderne qui honore et célèbre le riche patrimoine culturel du Vietnam, comme l’explique le directeur artistique de DeSilk, Minh Pham.

“Chaque création est un hommage aux chefs-d’œuvre artistiques inestimables de la nation, a partagé Minh Pham. Nous transformons l’esprit des trésors nationaux en créations contemporaines, transposées sur de la soie, créant ainsi un lien fort entre l’art du passé et le langage visuel d’aujourd’hui”.

Thuy Hà/CVN