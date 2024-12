Le Vietnam et le Laos maximisent leur potentiel de coopération économique

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et le consulat général du Laos ont organisé vendredi 27 décembre un forum de promotion du commerce et de l’investissement Vietnam - Laos destiné à renforcer les liens entre les entreprises et les investisseurs des deux pays.

S’exprimant lors de l’événement, le vice-ministre lao de la Culture, des Sports et du Tourisme, Vansy Koua Moua, a déclaré que les deux pays entretiennent leur amitié depuis 60 ans, ce qui sert de base à une coopération économique plus complète et plus efficace.

Photo : VNA/CVN

En septembre 2024, le commerce bilatéral avait atteint 1,5 milliard d'USD, soit une augmentation de 25,5% en glissement annuel. Sur ce total, les exportations du Vietnam ont été évaluées à 499 millions d'USD, en hausse de 24%, tandis que ses importations ont atteint 1,01 milliard, en hausse de 26%.

En termes d’investissement, le Vietnam fait partie des trois plus gros investisseurs au Laos, avec un capital d’investissement total de près de 5 milliards d'USD. Les secteurs clés dans lesquels les entreprises vietnamiennes investissent au Laos sont le tourisme, l’exploitation minière, l’électricité et l’agriculture.

Le vice-ministre Vansy Koua Moua a déclaré que le Laos considère le commerce et l’investissement comme des domaines prioritaires pour promouvoir la croissance économique.

Le gouvernement lao prévoit d’attirer des investissements dans des secteurs tels que l’énergie, la transformation numérique, la haute technologie, le tourisme, la finance, la banque et l’agriculture, tout en facilitant les projets en cours. Cela représente une opportunité importante pour les entreprises vietnamiennes d’améliorer et d’élargir leurs relations d’investissement et commerciales avec le Laos, a-t-il indiqué.

Coopération efficace

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan, a souligné que les bonnes relations politiques ont jeté les bases d’une coopération positive et efficace en matière d’économie, d’investissement et de commerce entre le Vietnam et le Laos.

Les deux pays visent à augmenter la valeur des échanges bilatéraux à 2 milliards d'USD dans un avenir proche en maximisant le potentiel de coopération commerciale grâce à l’accord commercial Vietnam-Laos signé en avril 2024. Actuellement, le Laos reste le plus grand marché d’investissement étranger pour les entreprises vietnamiennes avec 245 projets totalisant 5,5 milliards d'USD de capital enregistré.

Le responsable a déclaré qu’en tant que locomotive économique du pays, Hô Chi Minh-Ville accorde la priorité à la coopération économique, commerciale et d’investissement avec le Laos en général et ses localités en particulier.

Dinh Khac Huy, directeur adjoint du département de la planification et de l’investissement de la ville, a déclaré qu’il y avait encore une marge importante de coopération en matière d’investissement et de commerce entre le Vietnam et le Laos, en particulier entre Hô Chi Minh-Ville et le Laos.

Cependant, pour transformer ce potentiel en chiffres concrets, les deux parties doivent se concentrer sur des domaines spécifiques tels que les énergies renouvelables, la protection de l’environnement, la transformation et l’exportation des produits agricoles.

En outre, les deux parties peuvent promouvoir la coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation des ressources humaines, du tourisme et des échanges culturels pour exploiter pleinement les avantages de chaque partie pour une prospérité mutuelle, a-t-il ajouté.

Phaophongsavath Phouvong, directeur du Département de promotion des investissements du ministère lao du Plan et de l’Investissement, a déclaré que le Laos a appelé les entreprises vietnamiennes, en particulier celles de Hô Chi Minh-Ville, à explorer les opportunités d’investissement au Laos.

Il a évoqué des domaines prometteurs tels que la production agricole moderne, la transformation agricole, l’énergie propre, le traitement des minéraux, le tourisme et la logistique, ainsi que le développement potentiel du projet ferroviaire Laos - Vietnam ainsi que les infrastructures régionales.

VNA/CVN