Le président Luong Cuong affirme le partenariat stratégique Vietnam - États-Unis

Dans le cadre de sa participation au débat général de haut niveau de la 80 e Assemblée générale des Nations unies et de son programme bilatéral aux États-Unis, le président Luong Cuong a reçu, le 23 septembre après-midi (heure locale), le sénateur Chris Coons, membre influent de la Commission des affaires étrangères du Sénat, le représentant Brian Mast, président de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, ainsi que la représentante Young Kim, présidente de la sous-commission sur l’Indo-Pacifique.

Lors de ces rencontres, le président a exprimé sa satisfaction devant le développement vigoureux des relations vietnamo-américaines, notamment depuis l’établissement, en septembre 2023, du Partenariat stratégique intégral. Il a souligné que le Viet Nam accueille favorablement les résultats concrets obtenus dans la mise en œuvre de ce cadre de coopération et réaffirme son engagement à bâtir une économie indépendante, résiliente et profondément intégrée à l’international.

Recevant les représentants Brian Mast et Young Kim, le président Luong Cuong a rappelé que le Vietnam poursuit de manière constante une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation. Le pays se veut un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale. Il a insisté sur le fait que les États-Unis constituent pour le Vietnam un partenaire stratégique de premier plan, tant au niveau régional que mondial.

Évoquant les réalisations des 30 dernières années de normalisation des relations bilatérales, le président a estimé que le Vietnam et les États-Unis offrent un modèle exemplaire dans les relations internationales, démontrant que la volonté politique, la confiance mutuelle et le respect réciproque permettent de surmonter les blessures du passé pour construire un avenir de coopération et d’amitié, au bénéfice des peuples des deux pays et en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable dans la région et dans le monde.

Le président Luong Cuong a hautement apprécié le rôle du Congrès américain et des parlementaires dans la réconciliation, la consolidation de la confiance et la promotion de la coopération bilatérale. Il a invité le représentant Brian Mast, en sa qualité de président de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, à poursuivre son soutien aux activités de coopération interparlementaire à travers les échanges de délégations, le dialogue et le partage d’expériences législatives, contribuant ainsi à renforcer la compréhension mutuelle et la confiance.

Le chef de l’État a également salué le soutien de l’administration et du Congrès américains aux projets de règlement des conséquences de la guerre, notamment le traitement de la dioxine à l’aéroport de Biên Hòa, le déminage et les programmes d’aide aux victimes de l’agent orange ainsi qu’aux personnes handicapées au Viet Nam.

Pour sa part, le représentant Brian Mast a affirmé que les États-Unis considèrent le Viet Nam comme l’un de leurs partenaires clés en Asie du Sud-Est. Il s’est engagé à promouvoir les échanges interparlementaires, le dialogue entre législateurs, ainsi que de nouvelles initiatives en matière de coopération économique et commerciale. Il a en outre promis d’appuyer les efforts du Congrès américain pour garantir des ressources adéquates aux projets humanitaires et aux programmes de règlement des séquelles de la guerre au Vietnam.

La représentante Young Kim a, de son côté, salué le rôle de passerelle de la communauté vietnamo-américaine et encouragé l’élargissement de la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment l’économie, le commerce, l’éducation, la formation et les échanges entre les peuples.

Lors de sa rencontre avec le sénateur Chris Coons, le président Luong Cuong a rendu hommage aux contributions des générations de parlementaires américains, dont celles du sénateur Coons, dans la réconciliation, la guérison des blessures de guerre et la promotion des relations bilatérales, en particulier dans les domaines de la coopération humanitaire et du règlement des conséquences de la guerre.

Le président a proposé de renforcer les contacts et les échanges de délégations à tous les niveaux, de considérer le commerce et l’investissement comme des piliers essentiels, et de développer la coopération dans des secteurs d’avenir tels que les biotechnologies, l’agriculture de haute technologie, les énergies renouvelables et l’industrie pharmaceutique.

Le sénateur Chris Coons a félicité le Viet Nam pour ses remarquables avancées économiques et sociales, salué les progrès concrets réalisés dans la mise en œuvre du Partenariat stratégique intégral et affirmé que le Sénat américain soutient pleinement le renforcement de la coopération dans tous les canaux, notamment l’économie, l’éducation et le traitement des séquelles de la guerre. Il a également souligné l’importance du rôle de l’Université Fulbright Vietnam dans la formation des ressources humaines de qualité, au service du développement du pays.

Les deux parties ont aussi échangé sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun. Le président Luong Cuong a réaffirmé l’importance du rôle central de l’ASEAN et a invité les États-Unis à poursuivre leur coopération avec l’association, tout en renforçant la coordination sur les grands enjeux mondiaux tels que le changement climatique, la sécurité maritime et le développement durable. Les parlementaires américains ont partagé cette position, insistant sur la nécessité de maintenir le dialogue et la coopération avec l’ASEAN pour garantir la paix, la stabilité et la prospérité régionales.

Les rencontres se sont déroulées dans une atmosphère cordiale, ouverte et constructive, illustrant la volonté des deux parties de donner un nouvel élan au Partenariat stratégique intégral Vietnam – États-Unis.

