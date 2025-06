Promotion de la coopération agricole entre le Vietnam et les États-Unis

Dans le cadre de sa visite de travail aux États-Unis, le 5 juin après-midi (heure locale), le ministre vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement, Dô Duc Duy, s’est entretenu séparément avec le sénateur John Boozman, président du Comité sénatorial de l’Agriculture, de la Nutrition et des Forêts, ainsi qu’avec le député Glenn “GT” Thompson, président du Comité de l’Agriculture de la Chambre des représentants.

Photo : VNA/CVN

Dô Duc Duy a souligné que le Vietnam et les États-Unis possèdent chacun des atouts distincts dans le domaine agricole, ce qui, loin de créer une concurrence directe, favorise plutôt une complémentarité et un soutien mutuel pour leur développement.

Il a rappelé que le Vietnam produit de nombreux produits agricoles de haute qualité déjà bien établis sur les marchés internationaux, en particulier aux États-Unis, tels que café, poivre, noix de cajou, crevettes, poisson et produits en bois. À cet égard, il a exprimé l'espoir que les États-Unis continuent d'ouvrir leur marché et de maintenir des taux de taxation raisonnables et équilibrés, afin de faciliter l'accès de ces produits au marché américain à des prix abordables pour les consommateurs.

Le ministre a indiqué que le taux de croissance des échanges agricoles entre les deux pays dépassait les 10% au cours des dernières décennies, démontrant à la fois la complémentarité et la nécessité mutuelle de cette coopération. Il a affirmé que son ministère continuerait à favoriser la présence des entreprises et produits agricoles américains au Vietnam. À ce jour, 509 entreprises américaines disposent d’une licence d’investissement au Vietnam, et 302 autres ont obtenu une licence d’exportation de produits agricoles vers le pays. Le Vietnam est également l’un des huit premiers pays asiatiques à autoriser les cultures génétiquement modifiées en provenance des États-Unis, avec 61 dossiers validés.

À partir du 1er avril 2025, le Vietnam abaissera à 0% les droits de douane sur la plupart des produits américains à base de maïs et de soja.

Photo : VNA/CVN

La délégation vietnamienne, composée de hauts responsables de plusieurs départements spécialisés et d’une trentaine d’entreprises de production et de transformation dans les secteurs des céréales, de la viande, des engrais, des pesticides et du bois, souhaite renforcer l’importation de produits agricoles américains. Lors des deux premières étapes de la visite, dans les États de l’Iowa et de l’Ohio, une série de contrats et de protocoles d’accord d’une valeur totale d’environ 1,5 milliard de dollars ont été signés entre les deux parties.

Le ministre Dô Duc Duy a précisé que, lors des discussions organisées le 6 juin après-midi (heure locale) à Washington avec le Conseil d’affaires États-Unis – ASEAN, des entreprises vietnamiennes signeront de nouveaux accords d’importation de produits agricoles américains, pour un montant estimé à 1,1 milliard de dollars. Il a également affirmé que l’agriculture vietnamienne souhaitait s’inspirer du modèle américain pour se développer dans une logique d’agriculture verte, circulaire, harmonieuse et durable, reposant sur une utilisation rationnelle des ressources.

Le sénateur John Boozman s'est dit impressionné par le développement rapide du Vietnam, le considérant comme un partenaire économique fiable des États-Unis dans la région Asie-Pacifique. Il a exprimé son soutien à un futur accord tarifaire équilibré entre les deux gouvernements et s'est engagé à transmettre les propositions vietnamiennes aux agences compétentes du gouvernement américain.

De son côté, le député Glenn “GT” Thompson a salué les résultats commerciaux obtenus durant la visite du ministre et s'est montré optimiste quant à l'avenir de la coopération agricole entre les deux pays. Il a souligné l'importance d'une réponse rapide et efficace du gouvernement américain aux préoccupations liées aux droits de douane envisagés sur certains produits vietnamiens. Il a également exprimé son soutien ferme à une coopération agricole multiforme, impliquant non seulement les agences gouvernementales, mais aussi les instituts de recherche et les universités des deux pays.

Les deux parlementaires ont par ailleurs invité respectueusement le ministre Dô Duc Duy à se rendre dans leurs États d'origine - l'Arkansas pour John Boozman et la Pennsylvanie pour Glenn "GT" Thompson. Ces deux territoires, dotés d'une agriculture dynamique, offrent des opportunités pour renforcer les échanges et les investissements bilatéraux.

VNA/CVN