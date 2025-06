Une nouvelle avancée majeure dans les relations commerciales entre le Vietnam et les États-Unis

Une avancée majeure a été réalisée dans les relations commerciales entre le Vietnam et les États-Unis : des entreprises vietnamiennes ont signé 20 protocoles d'accord (MoU) pour l’importation de produits agricoles américains, pour une valeur estimée à environ 3 milliards de dollars.

Photo : VNA/CVN

Ces accords ont été conclus dans le cadre de la mission du ministère vietnamien de l’Agriculture et de l'Environnement dans les États de l’Iowa, de l’Ohio, du Maryland et à Washington D.C., du 2 au 6 juin.

Sous la direction du ministre Dô Duc Duy, une délégation composée de près de 50 institutions, entreprises et associations agricoles vietnamiennes s'est rendue aux États-Unis. L'objectif principal de cette mission était de promouvoir les échanges commerciaux bilatéraux, d'élargir l'importation de produits agricoles et forestiers américains, et d'explorer de nouvelles technologies pour renforcer la compétitivité des chaînes de valeur agricoles du Vietnam.

Ces protocoles témoignent de la volonté affirmée du gouvernement et des entreprises vietnamiennes de favoriser un commerce équilibré avec les États-Unis.

Photo : VNA/CVN

Les acteurs économiques espèrent qu'un accord commercial bilatéral sera bientôt signé. Un tel accord permettrait une réduction des droits de douane, une consolidation des chaînes d'approvisionnement et une contribution mutuelle à la prospérité, en parfaite adéquation avec le Partenariat stratégique intégral entre les deux nations.

Un MoU a également été signé entre le ministère vietnamien et le Conseil américain des céréales (USGC).

Résoudre les déséquilibres commerciaux bilatéraux

Lors d’une table ronde organisée le 6 juin avec le Conseil des affaires États-Unis - ASEAN (USABC), Ted Osius, président et directeur général de l’USABC, a salué la volonté du Vietnam d’augmenter ses importations de produits agricoles américains. Il a réaffirmé le soutien de l’USABC et de ses membres au développement du secteur agroalimentaire vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Le ministre Dô Duc Duy a réaffirmé l’engagement du gouvernement vietnamien à poursuivre les réformes institutionnelles, à améliorer l’efficacité administrative, à moderniser les infrastructures et à créer un environnement propice à l’investissement et au commerce à long terme, y compris pour les entreprises américaines.

En marge de la récente table ronde, Ted Osius a souligné l'importance des protocoles d'accord (MoU) signés. Ces accords ne sont pas seulement des ententes commerciales prometteuses, mais aussi un signal politique positif. Le Vietnam démontre ainsi clairement sa volonté de coopération pour résoudre les déséquilibres commerciaux bilatéraux.

Le ministre Dô Duc Duy a a dressé un bilan positif de la mission, la qualifiant de succès retentissant. Ce déplacement a clairement illustré l'importance primordiale que le Vietnam accorde à son Partenariat stratégique intégral avec les États-Unis, dont le commerce et l'investissement constituent un pilier essentiel. Le Vietnam continuera à développer et à approfondir ses relations avec les États-Unis dans les années à venir, visant un niveau de coopération encore supérieur.

VNA/CVN