Le Vietnam veut sécuriser et valoriser sa marque à l’international

Alors que le Vietnam s’intègre de plus en plus profondément dans l’économie mondiale et que la compétition s’intensifie, le pays joue sa crédibilité et son avenir économique sur le terrain du branding. Construire, protéger et valoriser ses marques n’est plus un choix, mais une nécessité vitale, pour les entreprises comme pour la nation.

>> La marque nationale, un tremplin à l’international pour les entreprises

>> Vers une marque nationale de renommée mondiale

La marque est considérée comme un actif de valeur considérable, englobant tous les éléments tangibles (nom, logo, image, slogan...) et intangibles (valeurs fondamentales, expérience, vision, philosophie) que l'entreprise souhaite transmettre à ses clients.

Photo : VNA/CVN

Plus une marque est forte, plus elle bénéficie d'avantages concurrentiels. «Il existe trois niveaux de marques: la marque nationale, la marque d’entreprise et la marque de produit. Ces trois marques sont distinctes les unes des autres. La marque, c’est le passeport de l’entreprise. Elle n’est plus un simple slogan mais une condition de survie et de développement durable», explique Huynh Van Phap, directeur général adjoint de Thành Thành Công - Biên Hòa.

Grâce à une dynamique d’innovation et de transformation numérique, plusieurs entreprises vietnamiennes se sont imposées avec des marques fortes, reconnues par le label national de qualité. En 2024, Viettel, Vinamilk, VNPT, Vietcombank, BIDV et FPT figurent parmi les leaders. Viettel, en tête du classement, affiche une valeur de marque estimée à 8,9 milliards de dollars.

Face à la montée en puissance de la concurrence mondiale, les entreprises vietnamiennes doivent non seulement innover, mais aussi être accompagnées par des politiques publiques cohérentes. Crédit préférentiel, transparence du marché, formation des ressources humaines... Autant de leviers que l’État est appelé à activer pour renforcer l’écosystème des marques.

«Il faut que toutes les entreprises vietnamiennes aient les moyens de se développer et d’atteindre une dimension internationale. L'État doit sévir contre les contrefaçons», souligne Nguyên Thi Binh, présidente du conseil d’administration de Nguyên Binh Services.

La construction de la marque a pour objectif d'améliorer la compétitivité nationale et celle des entreprises. «Une marque forte commence par un produit irréprochable. Qualité au rendez-vous, prix compétitifs: voilà le duo gagnant. Dans un contexte de concurrence féroce, le Vietnam a tout intérêt à miser sur ses atouts. Agriculture, fruits tropicaux, artisanat ou encore technologies: ces secteurs où le pays excelle doivent devenir les vitrines d’un "Made in Vietnam" reconnu», propose Lê Xuân Ba, ancien directeur de l’Institut national d’étude économique.

Construire une marque est un processus long, qui exige rigueur, continuité et innovation permanente. Cela implique une stratégie intégrée autour de la qualité, du marketing, de la protection des droits de propriété intellectuelle et de la lutte contre les violations. «La marque est une valeur accumulée, un capital durable. Sa préservation et son développement doivent être une priorité partagée entre entreprises et État, dans un contexte mondial marqué par l’incertitude», indique Tô Hoài Nam, vice-président permanent et secrétaire général de l’Association des PME du Vietnam.

Selon Brand Finance (société mondiale leader en évaluation et conseil stratégique de marques, basée à Londres, Royaume-Uni), la valeur de la marque Vietnam s’élève à 507 milliards de dollars en 2024, plaçant le pays au 32ᵉ rang mondial. Si ce chiffre témoigne d’un certain dynamisme, les produits estampillés "Vietnam" reconnus à l’échelle internationale restent encore peu nombreux.

Pour franchir un cap, le pays doit miser sur une stratégie concertée, associant ambition publique et engagement privé. Le "Made in Vietnam" a du potentiel. À présent, il doit s’imposer.

VOV/VNA/CVN