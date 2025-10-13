Le premier Congrès du Comité du Parti du gouvernement s’ouvre à Hanoï

Le premier Congrès du Comité du Parti du gouvernement pour le mandat 2025-2030 s’est ouvert ce lundi 13 octobre à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Y étaient présents le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, le président de la République Luong Cuong, le président de l’Assemblée nationale (AN) Trân Thanh Mân, ainsi que d’autres dirigeants, d’anciens dirigeants du Parti, de l’État, du gouvernement, de l’AN, du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.

Il s’agit du premier congrès de cette organisation sous son nouveau modèle structurel. Au total, 453 délégués participent à l'événement, dont 60 délégués de droit, 157 désignés et 236 élus, représentant les plus de 209.000 membres du Parti issus de 2.211 organisations de base. Environ 120 invités prendront part au congrès.

Dans son discours d’ouverture, Pham Minh Chinh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti du gouvernement et Premier ministre vietnamien, a souligné que le Congrès était un événement politique d'une importance capitale pour le Comité du Parti du gouvernement.

Il constitue un jalon historique dans l'édification d'un gouvernement intègre, constructif, actif, au service de la nation et du peuple. Cet événement vise à répondre aux exigences politiques générales, notamment celles de la "révolution de réorganisation de l'appareil" administratif, garantissant le leadership absolu, direct et total du Parti sur son Comité au sein du gouvernement, et sur le gouvernement lui-même en tant qu'organe exécutif suprême de l'État.

Photo : VNA/CVN

Évaluant le mandat 2020-2025, le Premier ministre a salué l'esprit de "solidarité, discipline, responsabilité" des instances dirigeantes, qui ont œuvré à la mise en œuvre des trois percées stratégiques et des tâches centrales définies par le 13e Congrès national du Parti. Il a souligné la capacité du gouvernement à "oser penser, oser agir" en proposant des politiques visant à "inverser la situation" face aux défis inédits, notamment la pandémie de COVID-19.

Le bilan du mandat met en lumière des réalisations notables et complètes dans tous les domaines, permettant de maintenir la stabilité macroéconomique, d'assurer les grands équilibres économiques et de garantir la sécurité sociale, tout en renforçant le potentiel de défense et de sécurité. Ces efforts ont notamment inclus l'élaboration de décisions historiques sur la réorganisation de l'appareil d'État et l'établissement d'un modèle d'administration locale à deux niveaux.

Vers une nouvelle ère riche, prospère et heureux

Abordant le mandat 2025-2030, le Premier ministre a rappelé la vision du 14e Congrès national du Parti : le point de départ d'une "ère de développement riche, prospère et heureux". Il a insisté sur l'urgence d'une "percée révolutionnaire et scientifique" pour lever les goulots d'étranglement qui persistent.

La devise d'action pour le Comité du Parti du gouvernement est : "Solidarité, Discipline – Démocratie, Innovation - Percée, Développement - Proximité avec le Peuple, au Service du Peuple".

Le Premier ministre a fixé les objectifs pour le prochain mandat. Le Comité du Parti du gouvernement doit être pionnier et exemplaire, leader dans la science, la technologie et la transformation numérique. Il doit renforcer la discipline et lutter efficacement contre la corruption.

Photo : VNA/CVN

Il a insisté sur l’importance de déterminer des solutions de percée pour maintenir la stabilité macroéconomique, contrôler l'inflation et stimuler une croissance du PIB moyenne de 10% ou plus par an ; de perfectionner les institutions pour libérer les forces productives et promouvoir vigoureusement les nouveaux moteurs de croissance (économie verte, numérique, créative et circulaire) ; ainsi que d’harmoniser le développement économique et social, garantir la sécurité sociale et "ne laisser personne de côté", tout en assurant l'indépendance, la souveraineté et la sécurité nationale.

Le Premier ministre a conclu en exhortant les délégués à contribuer activement aux documents du XIVe Congrès national du Parti et à garantir que le Comité du Parti du gouvernement soit l'un des pionniers dans la mise en œuvre de ses résolutions pour le mandat 2025-2030.

Plus tôt dans la matinée avant l'ouverture du Congrès, les délégués, ont visité des expositions présentant les réalisations et les résultats du mandat 2021-2025 des comités du Parti affiliés, ainsi que les avancées en science, technologie, innovation, transformation numérique et le développement économique, culturel et social.

VNA/CVN