Le Comité du Parti du gouvernement dresse un bilan positif et fixe des objectifs pour 2030

Poursuivant le programme de travail du premier Congrès du Comité du Parti du gouvernement à Hanoï, Nguyên Hoà Binh, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti du gouvernement et vice-Premier ministre permanent, a présenté le 13 octobre un résumé du projet de rapport politique.

Le projet de rapport politique soumis au Congrès met en lumière les résultats importants et complets obtenus sous la direction du Comité central du Parti, du Bureau politique, du Secrétariat, et notamment du secrétaire général du Parti. Le Comité du Parti du gouvernement a strictement respecté les principes et méthodes de direction, faisant preuve de détermination et de cohésion pour mener à bien les orientations stratégiques, avec de nombreux succès remarquables.

Le renforcement de la construction politique, idéologique et éthique du Parti a connu des avancées significatives et des innovations. L’organisation et le renouvellement du Parti ont été menés avec attention, de manière intégrale et coordonnée.

Dans un contexte marqué par plus de défis que d’opportunités, le Comité du Parti du gouvernement a piloté la réalisation des objectifs socio-économiques 2021-2025 avec des résultats en progression annuelle. Sur 26 indicateurs, 24 ont été atteints voire dépassés, notamment l’ensemble des objectifs sociaux.

Nguyên Hoà Binh a souligné la réactivité et la rigueur des mesures mises en œuvre face à la pandémie de COVID-19, la stabilité macroéconomique maintenue, le contrôle de l’inflation, ainsi que la réussite des trois percées stratégiques majeures : réforme des cadres réglementaires, décentralisation et résolution des obstacles au développement.

Le PIB est passé de 346 milliards de dollars en 2020 (37e rang mondial) à plus de 510 milliards de dollars en 2025, occupant la 32e place mondiale et la 4e en ASEAN. Le revenu moyen par habitant a augmenté de 3.552 dollars à plus de 5.000 dollars, positionnant le pays dans le groupe des revenus moyens supérieurs.

L’investissement dans les infrastructures, en particulier dans les transports (autoroutes, aéroports, ports, chemins de fer urbains) et les infrastructures numériques, a été intensifié, ouvrant de nouvelles perspectives. Les projets en souffrance et les entreprises en difficulté ont fait l’objet d’une gestion résolue, avec des avancées notables. Plus de 1.154 projets ont été relancés, pour un montant total d’environ 675.000 milliards de dôngs. Une revue de près de 3.000 projets est en cours pour lever les contraintes.

Le développement des ressources humaines et la réforme éducative ont donné des résultats positifs, avec un taux de travailleurs formés passant de 64,5% en 2020 à 70% en 2025. La science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique ont été renforcées, avec la création d’un centre national de données, facilitant la construction d’un gouvernement et d’une économie numériques.

Le Comité du Parti du gouvernement a également conduit des progrès significatifs dans le domaine culturel et social, améliorant la qualité de vie et la justice sociale. Plus de 334.000 logements précaires ont été supprimés avant la date prévue. 1,1 million de milliards de dôngs ont été investis dans la sécurité sociale, soit environ 17% du budget national.

La défense et la sécurité ont été renforcées, assurant la souveraineté et la stabilité, avec une augmentation historique des dépenses issues des économies budgétaires et des recettes accrues. La diplomatie et l’intégration internationale ont atteint un nouveau niveau, particulièrement en matière économique, renforçant la position et la crédibilité internationale du pays.

Pressions macroéconomiques et défis persistants

Le rapport reconnaît aussi certaines limites, telles que des insuffisances dans la prévision stratégique de certains ministères et localités, et des pressions persistantes sur la gestion macroéconomique, notamment inflation, taux de change et taux d’intérêt, dans un contexte mondial incertain.

Des difficultés subsistent en termes de productivité et de qualité des ressources humaines, ainsi que dans certains secteurs industriels clés. Une partie de la population, en zones rurales et éloignées, reste en situation précaire. Des problèmes de criminalité, de pollution, d’embouteillages et d’inondations dans les grandes villes demandent des réponses plus efficaces.

Ces limites s’expliquent par des facteurs extérieurs imprévisibles, comme la pandémie et les conflits internationaux, mais également par des causes internes : manque d’initiative et de rigueur dans certains organes du Parti, peur de la responsabilité chez certains cadres, lenteur dans l’adaptation des politiques, et coordination insuffisante entre administrations.

Le Comité du Parti tire cinq enseignements essentiels, notamment l’importance de l’unité, de la démocratie interne, de la mise en œuvre rigoureuse des directives, de l’innovation dans les politiques, du contrôle accru du pouvoir et de la lutte contre la corruption, ainsi que la modernisation des modes de travail.

Objectifs ambitieux pour 2025-2030

Pour le mandat 2025-2030, le Comité du Parti du gouvernement vise à bâtir un comité fort et compétent, et un gouvernement intègre, capables de conduire un développement rapide, durable et inclusif, dans une société riche, moderne et prospère.

Les objectifs incluent le maintenir la paix et la stabilité, un un taux de croissance annuel moyen du PIB de 10% ou plus, un PIB par habitant d’environ 8.500 USD d’ici 2030. En outre, le Vietnam sera parmi les 30 premières économies mondiales, et 3e en ASEAN, réalisera une transformation profonde des infrastructures, de l’éducation, de la science et de la technologie ; améliorera significativement le niveau de vie de la population ; renforcera la défense, la sécurité, et l’intégration internationale.

Le rapport fixe des cibles précises en matière d’adhésion au Parti, de qualité de gestion et d’efficacité administrative.

Priorités stratégiques et mesures phares

Les axes principaux comprennent l’achèvement des trois percées stratégiques (institutionnelle, infrastructurelle, humaine) ; le développement accéléré des infrastructures de transport, dont 5.000 km d’autoroutes à terme ; la digitalisation accrue avec un objectif de 30% du PIB issu de l’économie numérique ; la maîtrise de l’inflation et des équilibres macroéconomiques ; le rôle central de l’économie publique complété par un secteur privé dynamique et une politique d’attraction des investissements étrangers stratégiques ; la relance des projets en souffrance et la création de pôles financiers internationaux ; le développement social équilibré, la protection de l’environnement, et la lutte contre le changement climatique ; et le renforcement de la diplomatie économique et de la coopération internationale.

Cette synthèse reflète la vision stratégique du Comité central du Parti pour assurer un avenir prospère, stable et innovant à la nation.

