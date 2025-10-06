Le président de l’Assemblée nationale cubaine conclut sa visite officielle au Vietnam

Le président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire et président du Conseil d'État de Cuba, Esteban Lazo Hernández, a quitté Hanoï le 5 octobre, mettant fin à sa visite officielle au Vietnam du 30 septembre au 5 octobre 2025, à l’invitation du président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân.

>> Le président de l'AN de Cuba en visite de travail dans la province de Hung Yên

>> Le plus haut législateur cubain se rend au parc industriel de Thang Long II

>> Le président de l’AN de Cuba visite le Musée d’histoire militaire du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Au cours de sa visite, la délégation cubaine a rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée à Hanoï, aux héros morts pour la Patrie au Mémorial national à rue Bac Son à Hanoï et au héros national José Martí au jardin Tao Dàn.

Esteban Lazo Hernández a rencontré les hauts dirigeants vietnamiens, dont le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, le président Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’AN, Trân Thanh Mân, et a co-présidé la 2e session du Comité de coopération interparlementaire Vietnam - Cuba.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné l’importance de renforcer les liens d’amitié spéciale, de solidarité traditionnelle et de coopération intégrale entre les deux pays, notamment dans l’économie, le commerce, l’investissement, l’agriculture, les énergies renouvelables et la biotechnologie. Il a aussi appelé à intensifier les échanges d’expériences en vue des congrès des Partis communistes des deux pays en 2026.

Photo : VNA/CVN

Esteban Lazo Hernández a salué les progrès du Vietnam sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV). Cuba attache une grande importance à l’expérience vietnamienne dans le Renouveau et la construction du socialisme, en particulier dans le cadre des préparatifs du XIVe Congrès du Parti communiste de Cuba en 2026, a-t-il souligné.

Lors des entrevues avec le président Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh, les dirigeants des deux pays ont réaffirmé leur attachement à la relation exemplaire Vietnam - Cuba, ont évalué les récents échanges de haut niveau. Ils ont convenu de suivre de près la mise en œuvre des engagements, notamment en matière de sécurité alimentaire, énergétique et biotechnologique et de poursuivre la coopération dans le cadre du 65e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam - Cuba. Ils ont aussi encouragé la participation accrue des organisations et entreprises des deux pays au développement socio-économique mutuel, en mettant l’accent sur la coopération stratégique et les nouveaux secteurs prometteurs.

Lors de l’entretien entre le président de l’AN, Trân Thanh Mân, et le dirigeant cubain, les deux parties ont partagé leurs expériences sur la législation, le développement des entreprises, l’investissement, l’attraction des investissements étrangers, la gestion financière, le développement de l’agriculture, de science et technologie, de transformation numérique, contribuant ainsi à diversifier et renforcer la coopération bilatérale. Les deux parties ont convenu d’intensifier leur coopération parlementaire bilatérale et dans les forums internationaux ainsi que d’organiser la prochaine session à La Havane.

Dans le cadre de sa visite, Esteban Lazo Hernández a également travaillé avec les autorités de Ho Chi Minh-Ville et de la province de Hung Yên, et visité le Musée d’histoire militaire du Vietnam.

VNA/CVN