Le PM Pham Minh Chinh affirme les acquis et la volonté de rénovation dans la nouvelle ère

Aspiration, caractère, intelligence - le Comité du Parti du gouvernement fait œuvre de pionnier, avance à pas ferme avec la nation dans la nouvelle ère

Le premier Congrès du Comité du Parti du gouvernement pour le mandat 2025-2030 se déroule dans un contexte où le pays s’efforce de mettre en œuvre avec succès les objectifs et les tâches du plan de 2025 et du quinquennat 2021-2025, prêt à s’engager résolument dans l’ère d’ascension vers le développement d’une nation riche, prospère, civilisée et heureuse, et à avancer à pas ferme vers le socialisme. Avec l’ensemble du système politique, du peuple et de l’armée, le Comité du Parti du gouvernement reste uni, solidaire, hautement résolu et énergique, avec caractère, intelligence, aspiration au développement et esprit pionnier, exemplaire et avant-gardiste, contribuant à réussir deux objectifs stratégiques centenaires fixés par le Parti, l’État et le peuple.

Le Comité du Parti du gouvernement compte actuellement 51 organisations et des centaines de milliers de membres, un grand comité du Parti relevant du pouvoir central créé par la décision n°243-QD/TW du Politburo, datée le 24 janvier 2025, pour répondre aux exigences et aux missions de la révolution de réorganisation de l’appareil et assurer une direction totale, absolue et directe du Parti sur tous les aspects du travail du gouvernement en tant qu’institution administrative suprême de l’État exerçant le pouvoir exécutif. Il s’agit d’une avancée stratégique, héritant et renforçant le rôle du précédent Comité des affaires du Parti du gouvernement, et posant les bases de la mission de construction et de gouvernance nationale moderne dans le travail de direction du Comité du Parti du gouvernement, notamment en termes de décisions stratégiques, de piliers et de moteurs du développement national dans la nouvelle situation.

En jetant un regard rétrospectif sur le mandat 2020-2025, dans le contexte d’une situation mondiale et régionale en évolution rapide, complexe et imprévisible, avec de nombreux problèmes sans précédent et imprévisible; le pays est soumis au «double impact» des répercussions externes négatives et des limites et lacunes internes chroniques, qui faisait qu’il y avait plus de difficultés et de défis que d’opportunités et d’avantages ; sous la direction du Comité central du Parti, en premier lieu du Politburo et du Secrétariat, dirigés par feu le secrétaire général Nguyên Phu Trong et l’actuel secrétaire général Tô Lâm ; le Comité des affaires du Parti du gouvernement, les Comités des affaires du Parti des ministères, des branches et les deux Comités du Parti des blocs, aujourd’hui le Comité du Parti du gouvernement, ont pris en héritage et promu les réalisations précédentes pour diriger les comités du Parti et des organisations subordonnées du Parti à suivre de près les options et politiques du Parti, en mettant en œuvre de manière synchrone et efficace les 3 percées stratégiques, 6 tâches clés, 12 groupes principaux de solutions énoncés par le 13e Congrès national du Parti; déployer de manière concertée et globale les tâches et les solutions dans tous les domaines; se concentrer sur la résolution des tâches courantes ; répondre avec rapidité, flexibilité, pertinence et efficacité aux nouveaux problèmes, dans un esprit d’effort total et de révovation et de créativité constantes pour prendre des décisions visant à "inverser la situation et transformer la situation" ; dont l’accent est mis, au cours des deux dernières années du mandat, sur la direction, le conseil et la mise en œuvre des tâches stratégiques et des décisions historiques du Parti et de l’État concernant la restructuration et la rationalisation de l’appareil, la mise en place d’un modèle d’administration locale à deux niveaux et la mise en œuvre des résolutions du Politburo afin de réaliser des percées dans les domaines clés de la nouvelle période. Grâce à l’engagement actif de l’ensemble du système politique, du monde des affaires et de la population, sous la direction du Parti et avec le soutien de nos amis internationaux, le pays a obtenu des résultats importants dans tous les domaines, avec de nombreux points forts dans tous les domaines, contribuant à affirmer : "Notre pays n’a jamais eu un patrimoine, un potentiel, un prestige et une position internationale aussi grands qu’aujourd’hui".

Concernant l’édification du Parti, le Comité du Parti du gouvernement a accordé une attention particulière à ce travail, le considérant comme un moteur de rénovation et un facteur décisif garantissant une direction et une gestion globales et efficaces du Comité du Parti du gouvernement dans tous les aspects d’activités. De nombreux rénovations ont été accomplies dans le travail du personnel, l’accent étant mis sur la constitution et la formation d’un contingent de cadres dotés de capacités et de qualités à la hauteur de la tâche. La défense des fondements idéologiques du Parti a été renforcée ; l’étude et l’application de la pensée, de la moralité et du mode de vie du président Hô Chi Minh sont devenues de plus en plus approfondies, substantielles et efficaces. La mobilisation des masses et la direction des organisations sociopolitiques ont été rénovées dans le sens d’être proche du peuple et de la base, notamment la mobilisation des masses par le gouvernement et les organismes de l’État ; et de renforcer la démocratie directe au niveau local. Le contrôle, la supervision et la discipline du Parti ont été renforcés ; de nombreux cas de corruption et d’intérêts de groupe ont été traités avec rigueur.

En ce qui concerne la prévention et la lutte contre le Covid-19, partant de la position récurrente de "placer la santé et la vie de la population au premier plan", de "combattre l’épidémie au même titre qu’un ennemi", le Comité des affaires du Parti du gouvernement s’est concentré sur la direction et la réponse rapide, l’adaptation sûre et flexible, le contrôle efficace de l’épidémie, le renforcement de la diplomatie vaccinale, le déploiement compactant et efficace de la plus grand campagne de vaccination gratuite dans l’histoire pour atteindre le 5e rang mondial en termes de taux de couverture vaccinale ; a fourni des concours financiers d’environ 119.000 milliards de dôngs à plus de 68,4 millions d’employés et plus de 1,4 million d’employeurs en difficulté ; a distribué plus de 23.300 tonnes de riz ; a élaboré et déployé efficacement le Programme de relance et de développement économique et social après la pandémie, dans lequel environ 175.500 milliards de dôngs de capitaux du budget central ont été alloués à des projets d’infrastructures, de soins de santé, de technologies de l’information... Victorieux de la pandémie, le Vietnam est devenu un point lumineux reconnu par la communauté internationale, notamment dans la protection de la santé de la population et le maintien de la stabilité, le redressement et le développement socio-économiques.

En ce qui concerne le développement économique, dans le contexte de la situation très difficile depuis le début du mandat, le Comité des affaires du Parti du gouvernement/le Comité du Parti du gouvernement ont dirigé la mise en œuvre drastique, synchrone et efficace des tâches et des solutions pour maintenir la stabilité macroéconomique, contrôler l’inflation, promouvoir la croissance et assurer les principaux équilibres de l’économie. Malgré l’impact négatif continu de la pandémie, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, de la concurrence stratégique, des conflits, du déclin de la croissance mondiale, des investissements et du commerce, et du changement climatique extrême, le Vietnam a fait preuve de résilience, d’une reprise rapide et a atteint un taux de croissance parmi les plus élevés au monde. L’échelle du PIB est passée de 346 milliards de dollars en 2020, classé 37e au monde, à 510 milliards de dollars en 2025, en hausse de 5 places, classé 32e au monde et 4e dans l’ASEAN ; le PIB par habitant a été multiplié par 1,4, passant de 3.552 dollars à environ 5.000 dollars, entrant dans le groupe des pays à revenu intermédiaire supérieur.

L’inflation a été maîtrisée à un niveau bas d’environ 4% par an ; les importations et les exportations ont fortement augmenté, l’échelle des échanges commerciaux figurait parmi les 20 premiers pays au monde ; l’excédent commercial a été maintenu pendant de nombreuses années consécutives. Les recettes budgétaires de l’Etat pour la période 2021-2025 sont estimées à 9,6 millions de milliards de dôngs, soit 1,36 fois plus que la période 2016-2020 et supérieures à l’objectif fixé (8,3 millions de milliards de dôngs) ; le total d’impôts, de taxes, de redevances, de loyers fonciers et de loyers de surface exonérés, réduits et différés s’est élevé à environ 1,1 million de milliards de dongs; la collecte de recettes et les économies dans les dépenses budgétaires de l’État ont atteint environ 1,57 million de milliards de dôngs; la dette publique, la dette gouvernementale, la dette extérieure et les dépenses budgétaires excédentaires de l’État sont bien contrôlés, bien en dessous de la limite prescrite, dans laquelle la dette publique est réduite de 44,3% du PIB en 2020 à environ 35% en 2025. Les investissements sociaux ont atteint 17,3 millions de milliards de dôngs, soit environ 33,2% du PIB ; en remédiant aux investissements éparpillés et en améliorant l’efficacité des investissements publics ; les investissements publics au cours du quinquennat 2021-2025 (y compris le programme de relance et de développement socio-économique) ont atteint environ 3,4 millions de milliards de dôngs, soit une augmentation de 55% par rapport à la période 2016-2020 ; l’attraction des IDE est un point lumineux. Le développement des entreprises poursuit sa dynamique. Les organisations internationales prestigieuses apprécient hautement la direction et la gestion, les résultats et les perspectives de développement de l’économie vietnamienne.

Concernant les percées stratégiques, conformément à la résolution du 13e Congrès national du Parti, le Comité des affaires du Parti et le Comité du Parti du gouvernement ont dirigé les échelons, secteurs et localités afin de les mettre en œuvre, en association avec l’accélération de la restructuration économique visant à améliorer la productivité, la qualité, l’efficacité et la compétitivité, avec pour devise "institutions ouvertes, infrastructures performantes, gouvernance intelligente", contribuant à créer une forte dynamique de développement et à ouvrir de nouveaux espaces et opportunités pour permettre au pays de se développer vigoureusement.

L’élaboration et l’application des lois ont été marquées par une forte rénovation dans la pensée et la méthode de travail, avec la détermination de transformer les institutions, autrefois des "goulots d’étranglement", en "avantages compétitifs nationaux" ; de nombreux obstacles et barrières ont été levés. Le Comité du Parti du gouvernement s’est attaché à élaborer pour soumettre au Politburo pour promulgation de nombreuses résolutions de percée ; à l’Assemblée nationale pour examen et adoption le plus grand nombre de projets de loi et de résolutions jamais enregistré en une seule législature ; et promulguer 820 décrets et près de 1.400 résolutions gouvernementales.

De grandes ressources d’investissement ont été concassées et d’importants efforts ont été fournis au développement du système d’infrastructures, ce qui a permis la construction de 245 km d’autoroute et 1.711 km de route côtière d’ici la fin 2025, l’expansion des aéroports de Tân Son Nhât, Nôi Bài, Phu Bài, Diên Biên Phu ; la phase 1 de l’aéroport international de Long Thành avec la première norme 4F au Vietnam ; l’agrandissement du port de Cai Mep - Thi Vai, Hai Phong ; la construction des périphériques et la mise en service de plusieurs lignes ferroviaires urbaines; le démarrage prévu des travaux du chemin de fer à écartement standard Lào Cai - Hanoi - Hai Phong ; la construction en un temps record des lignes 500 kV Quang Binh - Hung Yên et Lào Cai - Vinh Yên.

Les infrastructures culturelles et sociales ont bénéficié d’une attention particulière aux investissements, contribuant à l’amélioration de la qualité de vie et du bien-être de la population. La qualité des ressources humaines a été constamment améliorée, répondant aux besoins du marché du travail. La structure du travail a évolué positivement ; la proportion de main-d’œuvre dans le secteur agricole est passée de 33,1% en 2020 à environ 25,8% en 2025 ; la proportion de main-d’œuvre dans les secteurs de l’industrie, de la construction et des services est passée de 66,9% à 74,2% ; la proportion de main-d’œuvre qualifiée est passée de 64,5% à 70%. Le développement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale a été mis en œuvre de manière forte et globale, dans l’esprit de la résolution n°57 du Politburo. L’indice mondial de l’innovation 2025 du Vietnam se classe 44e sur 139 pays et territoires.

Le Comité des affaires du Parti du gouvernement a également accordé une attention particulière à la mise en œuvre effective des options, politiques et directives du Parti et de l’État en matière de développement culturel et humain, de progrès social et d’égalité, ainsi que de garantie de la sécurité sociale et de la qualité de vie des citoyens. Les œuvres culturelles et les valeurs culturelles traditionnelles sont promues et le niveau de jouissance culturelle de la population est élevé. Les célébrations du 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu, du 50e anniversaire de la libération du Sud, de la réunification du pays, du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre ont été organisées avec succès, suscitant un fort sentiment de patriotisme, de solidarité et de fierté nationale. Des cadeaux totalisant près de près de 11.000 milliards de dôngs ont été offerts à tous les citoyens à l’occasion de la Fête nationale du 2 septembre.

Les capacités des soins de santé au niveau de base, la médecine préventive et la qualité des examens et traitements médicaux ont été améliorées. La couverture maladie est passée de 90,9% en 2020 à 95,2% en 2025 (l’objectif est supérieur à 95%). Le système éducatif national a été perfectionné dans le sens d’ouverture et d’interconnexion ; la construction d’écoles inter-niveaux dans les communes frontalières est activement mise en œuvre, l’objectif étant de créer 100 écoles en 2025 grâce aux économies réalisées ; l’exonération des frais de scolarité et le soutien à l’enseignement préscolaire et général sont prévus à compter de l’année scolaire 2025-2026 ; la qualité de l’éducation et de la formation s’améliore progressivement. Les politiques en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires à la nation ont été mises en œuvre rapidement, en réduisant durablement la pauvreté et en veillant à ne laisser personne de côté. La pauvreté multidimensionnelle, en particulier dans les zones peuplées de minorités ethniques, les zones reculées, frontalières et insulaires s’est réduite (de 4,1% en 2021 à 1,3% en 2025). Le revenu moyen des travailleurs est passé de 5,5 millions de dôngs/mois en 2020 à 8,4 millions de dôngs/mois en 2025.

L’objectif d’éliminer les plus de 334.000 logements précaires et vétustes a été atteint 5 ans et 4 mois avant terme. La construction de 633.000 logements sociaux a été déployée, en s’efforçant d’en achever 100.000 en 2025. Plus de 689.500 tonnes de riz ont été distribuées pour soutenir la population. Les dépenses budgétaires totales de l’État pour la sécurité sociale (y compris les programmes cibles nationaux) ont atteint 1,1 million de milliards de dôngs, soit 17% des dépenses totales du budget de l’État. L’indice de bonheur du Vietnam a progressé de 37 places, passant de la 83e en 2020 à la 46e en 2025. La gestion des ressources, la protection de l’environnement, la réponse au changement climatique et la prévention des catastrophes naturelles ont bénéficié d’une attention particulière. Ces dernières années, face à de nombreuses tempêtes de très forte intensité et aux évolutions complexes (telles que les tempêtes Yagi, Bualoi, Matmo, etc.), le travail de prévention et de contrôle des tempêtes et des inondations a reçu une attention particulière et une direction opportune et unifiée du niveau central au niveau de base; les dépenses totales pour soutenir la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles et surmonter leurs conséquences à partir de la réserve du budget central ont atteint plus de 47.000 milliards de dôngs, contribuant à minimiser les dégâts et à stabiliser rapidement la vie de la population et les activités économiques et sociales dans les régions sinistrées.

En ce qui concerne la réforme administrative, la réorganisation de l’appareil, la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité, et la mise en œuvre de la politique de l’autorité centrale sur la révolution de "réorganisation du pays", le Comité des affaires du Parti du gouvernement et le Comité du Parti du gouvernement se sont attachés à diriger le déploiement des travaux, notamment la réorganisation et la rationalisation de l’appareil gouvernemental (réduction de 8 ministères, agences de niveau ministériel et agences relevant du gouvernement, à 14 ministères, 3 organismes de niveau ministériel, soit une réduction de 32%) et le fonctionnement du modèle d’administration locale à 2 niveaux, en assurant la synchronisation, l’unité, la fluidité et l’efficacité associées à la promotion de la décentralisation et de la délégation de pouvoir ; jusqu’à présent, le modèle d’administration locale à 2 niveaux est progressivement entré dans les mœurs; la masse salariale totale du secteur administratif public a diminué de 145.000 fonctionnaires et employés publics ; les dépenses récurrentes totales ont diminué de 39.000 milliards de dôngs/an.

Le processus de réforme administrative est accéléré, la discipline renforcée, de même que la rectification continue de la situation des fonctionnaires et employés publics insensibles aux responsabilité et le système administratif passé de la gestion à la facilitation du développement, au service des citoyens et des entreprises.

Le programme et les conclusions du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité ont été mis en œuvre strictement ; l’inspection, le traitement des plaintes et des dénonciations et l’accueil des citoyens ont été renforcés. Un plan de traitement de 4 banques déficitaires a été élaboré et soumis au Politburo pour commentaires et exécution et une proposition a été faite aux autorités compétentes pour traiter SCB; les efforts se concentrer sur le traitement de 12 projets, des entreprises retardataires, peu efficaces et d’autres projets en suspens et non performants; et dans le même temps, près de 3.000 projets d’un capital total de près de 5,9 millions de milliards de dôngs impliquant et environ 347.000 hectares de terrains ont été révisés et proposés à l’examen par les autorités compétentes, dont 868 projets ont été traités, mis en service ou lancés pour un capital total d’environ 373.000 milliards de dôngs.

En matière de défense nationale, de sécurité et de relations extérieures, et en application des options et politiques du Parti et de l’État, le Comité des affaires du Parti et le Comité du Parti du gouvernement se sont attachés à renforcer et à consolider le potentiel de défense et de sécurité nationales ; à assurer l’ordre et la sécurité sociaux ; à maintenir fermement l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays. Ils ont notamment alloué en priorité les ressources, réduit les dépenses, augmenté les recettes pour contribuer à la plus forte augmentation jamais enregistrée des dépenses de défense et de sécurité ; et investi dans l’autoproduction de certaines armes importantes. Les efforts visent à construire populaire révolutionnaire, régulière, bien exercée et moderne d’ici 2030.

Les relations extérieures et l’intégration internationale constituent un point lumineux ; la diplomatie économique a enregistré de nombreuses réalisations ; le prestige et la position internationale du Vietnam ont été renforcés ; de concert avec le maintien d’un environnement pacifique et stable et la création d’une situation favorable au développement national. Le Vietnam a activement contribué à la résolution des problèmes régionaux et mondiaux, ce qui a été reconnu et hautement apprécié par la communauté internationale. Le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec 195 pays, notamment des partenariats globaux, des partenariats stratégiques et des partenariats stratégiques globaux avec 38 pays, dont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, 17 membres du G20 et tous les pays de l’ASEAN.

À l’aube du quinquennat 2026-2030, la situation mondiale devrait continuer d’évoluer de manière complexe et imprévisible ; la concurrence stratégique s’intensifier ; l’économie mondiale connaître de fortes fluctuations avec de nombreux risques potentiels. Sur le plan intérieur, le pays continue de faire face à des impacts négatifs extérieurs, à des limites et des lacunes internes, ainsi qu’à des problèmes de sécurité non traditionnels, aux épidémies, aux catastrophes naturelles, aux changements climatiques et aux risques de cybersécurité. De manière générale, les difficultés et les défis restent plus nombreux que les opportunités et les avantages. Ce contexte exige que le Comité du Parti du gouvernement continue de redoubler d’efforts, d’agir avec une plus grande détermination et de prendre des mesures plus compactantes pour contribuer à la mise en œuvre réussie de l’objectif stratégique du 100e anniversaire de la fondation du Parti d’ici 2030 et créer une base solide vers l’objectif stratégique du 100e anniversaire de la fondation du pays d’ici 2045.

Le 14e Congrès national du Parti a été identifié comme le point de départ d’une nouvelle ère – celle de développement vers la prospérité, la civilité, le bonheur et le socialisme. Dans l’article "Le Vietnam entre à pas ferme dans une nouvelle ère et les enjeux de la défense de la patrie", le secrétaire général Tô Lâm a souligné : "Nous sommes face à un moment historique, à une opportunité historique de développement rapide et durable, mais aussi face à des exigences très élevées en matière de percées révolutionnaires et scientifiques, de dégagement opportune des obstacles et goulots d’étranglement dans tous les aspects de la vie sociale".

Saisissant cet esprit directeur, le premier Congrès du Comité du Parti du gouvernement pour le mandat 2025-2030 constituera un jalon politique particulièrement important, affirmant la vision, la mission et la volonté de rénovation du Comité du Parti du gouvernement afin de contribuer à amener le pays dans une nouvelle ère, conformément à la résolution du 14e Congrès national du Parti.

Le congrès fait non seulement le bilan d’un mandat mais ouvre aussi le processus de matérialisation de l’aspiration au développement national, de développement national rapide et robuste sur le chemin de l’industrialisation, de la modernisation et d’une intégration profonde, avec pour devise : "Solidarité, discipline - Démocratie, rénovation - Percée, développement – Proximité du peuple, pour le peuple" ; avec "solidarité, discipline" étant socle et fondement, "démocratie, rénovation" étant principe et méthode, "percée, développement" étant objectif et exigence, "proximité du peuple, pour le peuple" étant la pensée que le peuple est la racine et que la force vient du peuple pour mener à bien les actions du gouvernement dans la nouvelle ère.

Le Comité du Parti du gouvernement se concentrera sur la direction, l’orientation et la construction d’un gouvernement d’intégrité, d’action, de facilitation, déterminé à réaliser des avancées décisives et à atteindre avec succès l’objectif de développement d’un pays riche, prospère, civilisé et heureux. Il appliquera les options et directions du Comité central, du Politburo et du Secrétariat ; progressera avec autonomie, résilience et confiance dans la nouvelle ère de développement ; construira un Comité du Parti du gouvernement fort sur tous les plans ; suivra scrupuleusement les cinq principes de construction du Parti et les cinq méthodes de direction du Parti dans toutes ses activités ; fera œuvre de pionnier dans la mise en œuvre des options, résolutions et directions du Comité central ; renforcera l’unité au sein du Comité du Parti ; améliorera la capacité de leadership, la combativité des organisations du Parti et de ses membres, prendra l’efficacité de la gestion de l’État et de la gouvernance nationale pour mission centrale, le travail du personnel pour mission essentielle ; constituera un contingent de cadres, en particulier des cadres dirigeants du Comité du Parti du gouvernement, véritablement exemplaires en termes de caractère politique, de qualité, de capacité et de prestige, à la hauteur des tâches ; renouvellera la méthode de direction des comités du Parti, organisera un travail du personnel adapté au modèle et à l’appareil organisationnels, garantissant la rationalisation, l’efficacité et l’efficience ; avec une forte décentralisation des pouvoirs et une identification claire des fonctions et des missions des comités du Parti et des organismes et organisations administratifs et publics ; renforcera la mobilisation des masses et la direction des organisations socio-politiques de manière étendue, efficace et substantielle ; renforcera et organisera efficacement la mise en œuvre de l’inspection, de la supervision et du contrôle de la discipline du Parti, en lien avec la prévention et la lutte contre la corruption, la gabegie et la négativité.

Concernant la mise en œuvre des tâches de développement économique, la promotion du développement scientifique et technologique et la mise en œuvre de trois percées stratégiques, le Comité du Parti du gouvernement s’attachera à diriger et à orienter la mise en œuvre globale, concertée, compactante et efficace des objectifs, des tâches et des solutions dans tous les domaines, conformément à la résolution du 14e Congrès national du Parti, aux politiques du Politburo et à la résolution du premier Congrès du Parti du gouvernement. Il s’attachera à assurer un développement économique dynamique, rapide et durable ; à maintenir la stabilité macroéconomique, à maîtriser l’inflation et à assurer les principaux équilibres de l’économie ; à assurer une croissance moyenne du PIB de 10% ou plus par an ; à atteindre un PIB par habitant d’environ 8.500 dollars d’ici 2030 ; à devenir un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu moyen élevé d’ici 2030, et à figurer parmi les 30 économies ayant le PIB le plus élevé au monde. Il s’emploiera à perfectionner les institutions de développement, à libérer les capacités de production, à mobiliser et à utiliser efficacement toutes les ressources, à créer de nouvelles forces motrices pour promouvoir le développement socio-économique ; à créer un environnement des investissements et des affaires du Vietnam parmi les trois premiers pays de l’ASEAN.

Il accélérera l’industrialisation, la modernisation, la restructuration économique et l’instauration d’un nouveau modèle de croissance, en privilégiant le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique comme principaux moteurs ; développer l’économie verte, l’économie numérique, l’économie créative et l’économie circulaire. L’accent est mis sur la formation, l’amélioration de la qualité des ressources humaines et le développement vigoureux de ressources humaines qualifiées conformément aux normes internationales, notamment la formation de 100.000 ingénieurs dans les domaines des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle (IA).

Il poursuivra la promotion de la construction d’un système d’infrastructures synchrone et moderne ; exploitera et développera efficacement les nouveaux espaces de développement ; faire des zones urbaines le moteur du développement régional ; se concentrera sur l’objectif de 5.000 km d’autoroutes nationales d’ici 2030, et achèvera le réseau de routes côtières ; développera des projets de lignes ferroviaires à grande vitesse, des infrastructures de transport urbain, des ports maritimes et aéroportuaires synchrones et modernes ; concentrera les investissements sur le développement des infrastructures énergétiques, numériques, de télécommunications, culturelles et sociales, notamment la construction de nombreux projets culturels, sportifs, éducatifs et médicaux d’envergure régionale et internationale.

En matière de progrès et de justice sociale, il s’agit d’assurer l’harmonie entre le développement économique et la protection de l’environnement, d’améliorer la gouvernance nationale, d’attacher de l’importance au développement culturel et social et de promouvoir l’épanouissement global de l’homme vietnamien ; d’améliorer la vie matérielle et spirituelle et la santé de la population ; de construire un système éducatif national moderne, comparable à celui de la région et du monde, et d’améliorer la qualité de l’éducation et de la formation à tous les niveaux. De garantir la sécurité sociale, le bien-être social et de permettre à tous de bénéficier des fruits du développement. De gérer et d’utiliser efficacement les ressources ; de renforcer la protection de l’environnement et de répondre de manière proactive au changement climatique, de prévenir, de combattre et d’atténuer les catastrophes naturelles ; de mettre en œuvre de manière concertée des solutions pour gérer fondamentalement la pollution environnementale en zones urbaines et rurales, en particulier dans les grandes villes. De promouvoir l’édification d’un État de droit socialiste facilitateur, intègre, actif et au service du peuple ; de renforcer la gouvernance sociale et de construire un système de gouvernance national moderne, efficace et performant, compétitif aux niveaux régional et international.

Concernant le renforcement et la consolidation du potentiel de défense et de sécurité nationales, l’amélioration de l’efficacité des affaires étrangères et de l’intégration internationale, il s’agit de continuer à se concentrer sur l’édification d’une posture de défense nationale et d’une posture de sécurité populaire associée à une position populaire solide ; de défendre fermement l’indépendance nationale, la souveraineté et l’intégrité territoriale ; de maintenir l’ordre et la sécurité sociaux ; de promouvoir le développement de l’industrie de défense et de sécurité autonome, autosuffisante, résiliente, à double usage et moderne; et de lier étroitement le développement économique, culturel et social à la garantie de la défense et de la sécurité nationales. Il s’agit de renforcer les affaires étrangères et l’intégration internationale, de mettre l’accent sur la diplomatie économique, de promouvoir et de renforcer constamment le rôle, la position et le prestige du Vietnam sur la scène internationale ; et de maintenir un environnement pacifique et stable pour un développement national rapide et durable.

Avec la devise de concrétiser d’urgence les options et les politiques du Parti en mécanismes, politiques, tâches, solutions et actions spécifiques, en mettant rapidement en pratique la résolution du Parti, l’ensemble du Comité du Parti et du gouvernement sont déterminés à s’efforcer d’être une force pionnière et exemplaire dans la mise en œuvre de la résolution du 14e Congrès national du Parti, en particulier dans les domaines de la science et de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique, en s’efforçant de réformer les institutions, de renforcer la discipline, d’améliorer l’efficacité et l’efficience dans la direction du gouvernement, des ministères, des branches et des localités dans tous les domaines, contribuant à la construction d’un pays puissant et prospère et d’un peuple riche et heureux.

