Le Vietnam et Cuba renforcent leur coopération en matière de justice

Le ministre cubain de la Justice, Oscar Manuel Silvera Martínez, a appelé le ministère vietnamien de la Justice à soutenir et à partager ses expériences avec son homologue cubain dans l'application des technologies de l'information et de la transformation numérique dans l'élaboration des lois et la gestion judiciaire, ainsi que dans l'inspection et l'examen des documents juridiques.

Photo : VNA/CVN

Lors d'une rencontre avec la vice-ministre de la Justice, Dang Hoàng Oanh, qui dirige une délégation vietnamienne à Cuba du 17 au 19 juillet, le responsable cubain a remercié le ministère vietnamien pour sa bonne volonté et sa détermination à soutenir et partager des expériences utiles avec le ministère cubain.

Pour sa part, la ministre vietnamienne a félicité le peuple cubain pour les réalisations récentes sous la direction du Parti communiste de Cuba, exprimant sa joie du renforcement et de l'expansion de la coopération spéciale et traditionnelle et de l'amitié entre le Vietnam et Cuba en général et entre les deux ministères en particulier.

Le ministre de la Justice du Vietnam fera tout son possible pour soutenir et échanger ses expériences avec le ministère de la Justice de Cuba, a-t-elle déclaré.

Les responsables ont apprécié la coordination active entre les deux ministères dans la mise en œuvre efficace du programme de coopération 2024-2025 à travers des moyens flexibles et adaptés aux conditions et situations pratiques.

À cette occasion, Oscar Manuel Silvera Martínez et Dang Hoàng Oanh ont signé un protocole d'accord sur la coopération entre l'Académie judiciaire du Vietnam et l'École de formation professionnelle du ministère cubain de la Justice.

Ils ont déclaré que le protocole d'accord constituait une base juridique importante pour la mise en œuvre d'activités de coopération spécifiques dans le domaine de la formation du personnel juridique et des fonctionnaires occupant des postes judiciaires entre les deux centres de formation.

Oscar Manuel Silvera Martínez a proposé que, sur la base de ce document, l'Académie judiciaire du Vietnam et l'école cubaine devraient rechercher et coordonner l'organisation de programmes de formation à court terme, y compris ceux destinés aux avocats cubains.

Dans le cadre de sa visite, Dang Hoàng Oanh a également eu une séance de travail avec le président de la Commission des affaires constitutionnelles et juridiques, José Luis Toledo Santander, au cours de laquelle, ils ont exprimé leur joie du développement continu des relations de coopération entre les deux Partis et les deux États, et ont partagé la vision de continuer à cultiver les relations d'amitié privilégiées entre les deux pays.

En outre, la délégation vietnamienne a visité la Faculté de droit de l'Université de La Havane, l'École spécialisée du Ministère cubain de la Justice, l'Association des cabinets d'avocats cubains et le Centre Fidel Castro Ruz. Elle a déposé une gerbe de fleurs au Monument du Président Hô Chi Minh à La Havane.

VNA/CVN