Des produits de mer vietnamiens tiennent bon à Singapour

L'Office du commerce du Vietnam à Singapour a déclaré que les exportations de produits de mer du Vietnam vers ce pays avaient augmenté de 0,81% pour atteindre 51,7 millions de dollars singapouriens, occupant une part de marché de 9,46%. Une forte hausse des recettes d'exportation a été constatée dans le secteur du poisson frais (25,42%).

Le conseiller commercial à Singapour, Cao Xuan Thang, a conseillé aux entreprises vietnamiennes d'améliorer encore la qualité de leurs produits et de participer activement aux efforts de l'office pour se connecter avec les associations et entreprises singapouriens afin d'y élargir leur présence.

Les statistiques de Singapour montrent qu'au cours des six premiers mois de cette année, le pays a dépensé environ 546,14 millions de dollars singapouriens (plus de 406 millions de dollars) pour importer des produits de mer en provenance de près de 100 pays et territoires.

Les importations en provenance du Vietnam comprenaient des filets congelés (28,69%) et du poisson transformé (19,24%).

