Hanoï : de nouvelles grandes zones urbaines sont prévues à Dông Anh

En plus des projets de plusieurs milliards de dollars mis en œuvre tels que Vinhomes Cô Loa et la Ville intelligente, on prévoit d’autres grandes zones urbaines dans le district de Dông Anh, Hanoï, dans un avenir proche.

Photo : Ha Vu/CVN

Le Service du plan et de l'investissement de Hanoï appelle les investisseurs à soumettre leurs documents d'enregistrement pour la mise en œuvre de divers projets dans le district de Dông Anh.

Parmi eux, la nouvelle zone urbaine G19, située à Kim Nô, couvre une superficie de plus de 26 ha et abritera environ 4.440 habitants. Le capital total d'investissement préliminaire du projet s'élève à près de 2.200 milliards de dôngs, tandis que les coûts d'indemnisation et de soutien à la réinstallation s'élèvent à près de 244 milliards de dôngs. La mise en œuvre du projet est prévue de 2024 à 2029.

L'objectif du projet est de concrétiser la planification prévue pour 2030 de la capitale Hanoï, avec une vision jusqu'à 2050 approuvée par le Premier ministre ; la planification urbaine N4, avec un taux de 1/5.000, a été approuvée par le Comité populaire de Hanoï en octobre 2012.

Un autre projet est celui de la nouvelle zone urbaine G8 dans la commune de Kim Chung. Le coût préliminaire de mise en œuvre du projet s'élève à environ 12.600 milliards de dôngs ; les coûts d’indemnisation et de soutien à la réinstallation s’élèvent à plus de 659 milliards de dôngs. La population prévue est d’environ 4.800 personnes.

On peut aussi mentionner le projet de zone urbaine intelligente et écologique dans les communes de Tàm Xa, Vinh Ngoc et Xuân Canh, district de Dông Anh (appartenant au lotissement du fleuve Rouge). La superficie total du projet est d'environ 268 ha dont 83,4 ha sont sous la responsabilité de l'investisseur qui doit construire des infrastructures selon une planification détaillée par l'État et les autorités locales ; et 165,8 ha sont destinées aux maisons individuelles de la population.

Les coûts totaux préliminaires de mise en œuvre du projet s'élèvent à 33.100 milliards de dôngs (équivalent à environ 1,3 milliard de dollars), les coûts d'indemnisation et de soutien à la réinstallation s'élèvent à 2.100 milliards de dôngs. La population atteindra 38.500 personnes. La fin du du projet est prévue en 2031.

Ce projet est mené par l’entreprise Vingroup - CTCP Investissement et Construction de Thai Son - CTCP Investissement et Développement du commerce de Long Hai, dont Thai Son est une filiale détenue à 99,8% par Vinhomes.

Auparavant, le Comité populaire de Hanoï a publié une liste de projets visant à attirer les investissements de la ville au cours de la première période de 2024. Cette liste comprend 36 projets dans les domaines des infrastructures, des transports, des zones urbaines, des centres commerciaux et des marchés, des hôtels et des parcs de loisirs...

Parmi eux, le district de Dông Anh compte 6 projets de zone urbaine dont le projet de nouvelle zone urbaine G3 (près de 80 ha, 8.100 milliards de dôngs) dans les communes de Kim Chung et Dai Mach ; la nouvelle zone urbaine G13 (plus de 44 ha, 3.100 milliards de dôngs) dans les communes de Mai Lâm et Dông Hoi ; la nouvelle zone urbaine du G8 (46,6 ha, 3.150 milliards de dôngs) dans les communes de Kim Nô et Kim Chung ; la nouvelle zone urbaine G17 (20,6 ha, 5.900 milliards de dôngs) dans la commune de Nam Hông.

Phan Phuong/CVN