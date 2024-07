Solutions clés pour promouvoir la croissance et contrôler l’inflation en juillet et au 3e trimestre

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté les ministères, les agences et les localités à mettre en œuvre des tâches et solutions clés pour promouvoir la croissance, contrôler l'inflation et stabiliser la macroéconomie en juillet et au troisième trimestre 2024.

Dans son télégramme officiel N°71 envoyé aux ministres, aux chefs d'agences au rang ministériel et d'agences relevant du gouvernement, ainsi qu'aux présidents des Comités populaires des provinces et des villes centrales, le chef du gouvernement a souligné que sous la direction du Parti et avec le soutien de l'Assemblée nationale, la direction et la gestion résolues et efficaces du gouvernement et du Premier ministre, les efforts concertés des ministères, des secteurs et des localités, le soutien des entreprises et de la population, ainsi que l'aide des amis internationaux, la situation socio-économique du Vietnam au cours des six premiers mois de cette année a montré des signes évidents de reprise dans plusieurs domaines.

Selon le télégramme, il faut continuer à se concentrer sur la résolution rapide des difficultés des particuliers et des entreprises. Le chef du gouvernement a demandé au ministère des Finances de mettre en œuvre efficacement des politiques visant à prolonger les délais de paiement des impôts, les redevances d'utilisation des terres ; à réduire les taux de taxe sur la valeur ajoutée et à réduire les redevances.

La Banque d'État du Vietnam doit utiliser efficacement des outils opérationnels pour réguler les taux de change et les taux d'intérêt en fonction de l'évolution de la situation macroéconomique et fixer des objectifs répondant aux besoins de capitaux de l'économie ; déployer efficacement des mesures pour gérer les créances douteuses et améliorer la qualité du crédit.

Il faut continuer à demander aux banques commerciales de réduire leurs coûts de fonctionnement, d'accroître l'application des technologies de l'information et de la transformation numérique afin de réduire les taux d'intérêt des prêts dans les domaines prioritaires ; promouvoir la croissance du crédit, en se concentrant sur les secteurs de production et d'affaires, les domaines prioritaires, les moteurs de la croissance économique, en donnant la priorité aux limites de crédit pour un fonctionnement efficace des établissements de crédit, notamment les établissements de crédit pour le logement social, la croissance verte, la transformation numérique, l'économie circulaire...

Il faut promouvoir le décaissement des capitaux d'investissement publics et promouvoir le partenariat public-privé (PPP).

Le ministère des Finances doit mettre en œuvre de manière drastique la transformation numérique et la réglementation sur les factures électroniques, en favorisant notamment l'application de la transformation numérique dans les recettes et les dépenses budgétaires, en améliorant l'efficacité de la gestion des recettes et des dépenses budgétaires de l'État ; garantir un recouvrement correct, complet et ponctuel, élargir la base de recouvrement et prévenir les pertes fiscales, notamment liées au commerce électronique.

De plus, il faut continuer à épargner et à réduire considérablement les dépenses régulières consacrées aux investissements de développement et à l'ordre sociale. Les ministères, agences et localités doivent appliquer strictement l'exigence d'économiser 5% des dépenses régulières d'ici 2024.

Il est nécessaire de promouvoir la production et l'exportation ; de développer le marché intérieur ; d'assurer la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire ; de continuer à diversifier les marchés d'exportation, les produits et les chaînes d'approvisionnement ; d'accorder la priorité à l'exploitation et à la valorisation des opportunités offertes par les marchés d'exportation clés et stratégiques et par les accords de libre-échange (FTA) signés ; de promouvoir les négociations et la signature de nouveaux FTA.

Le Premier ministre a demandé de renforcer les mesures de prévention et de lutte contre le changement climatique et les catastrophes naturelles, de continuer à promouvoir le développement des énergies vertes et propres, et d'achever prochainement le projet de développement du marché du carbone au Vietnam.

En outre, il faut accorder plus d'attention aux domaines culturels et sociaux, veiller à mettre en œuvre rapidement et pleinement les politiques de bien-être social, en soutenant les bénéficiaires de ces politiques et les personnes en situation difficile.

Le chef du gouvernement a appelé à se concentrer sur le perfectionnement des institutions, des lois, des mécanismes et des politiques pour éliminer immédiatement les difficultés et les obstacles, et libérer des ressources au service de la promotion du développement socio-économique; à promouvoir la réforme, la réduction, la simplification des procédures administratives, la transformation numérique et l'amélioration de l'environnement des affaires et des investissements.

Par ailleurs, il faut compléter le dossier pour soumettre au gouvernement le projet d'aménagement des unités administratives aux niveaux de district et de commune pour la période 2023-2025, en garantissant son achèvement avant le 30 septembre 2024, pour préparer les congrès du Parti à tous les niveaux pour la période 2025-2030.

VNA/CVN