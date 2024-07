La province de Quang Ninh développe l’économie nocturne

Pour accueillir 17 millions de visiteurs en 2024, la province de Quang Ninh (Nord) a proposé de nombreuses solutions dont le développement de l'économie nocturne et la diversification des services et expériences.

Fin juin, la rue commerciale VuiFest Ha Long, inspirée du modèle de marché nocturne en bord de mer dans la ville de Ha Long, est officiellement entrée en service. Elle compte près de 100 tentes et 40 kiosques offrant aux visiteurs des espaces d'échange culturel, de cuisine, de shopping et d'expériences ludiques uniques et enthousiasmantes.

Nguyên Hoài Thu, qui y tient un stand, partage : "J'ai décidé d’établir un stand au marché nocturne VuiFest Ha Long car c'est une excellente opportunité d'atteindre un grand nombre de touristes. Au marché nocturne, le prix des marchandises est clairement affiché, des réglementations concernant la sécurité alimentaire sont en vigueur et le marché nocturne est organisé, propre et sûr, créant des conditions favorables aux vendeurs. J’en suis très satisfaite".

Prolonger le séjour des touristes

Nguyên Xuân Chiên, vice-président de Sungroup dans le Nord, insiste sur le statut de VuiFest Ha Long comme nouveau point culminant du projet de développement de l'économie nocturne de Ha Long contribuant à prolonger le séjour des touristes et à augmenter leurs dépenses. La méthode de fonctionnement, les normes vertes, propres, sûres et les prix affichés laissent aux touristes une impression favorable.

Dans le but de créer un espace de divertissement en faveur des touristes et de promouvoir la culture traditionnelle, de nombreuses rues piétonnes ont également été mises en service. Trân Phu (ville de Mong Cai), Tiên Yên (district de Tiên Yên), Minh Châu (district de Vân Dôn) sont piétonnes de 06h00 à minuit le week-end avec de nombreuses activités culturelles et artistiques telles que des spectacles de musique de rue, des ateliers de dessins, de la calligraphie, de la zumba, de la danse moderne, de la cuisine, des stands d'exposition et la présentation de produits OCOP, le tout au service de la population et des touristes. Elles créent non seulement un pôle touristique attrayant mais contribuent également à promouvoir la culture traditionnelle de Quang Ninh auprès d'un grand nombre de voyageurs.

Cette année, de nombreux nouveaux produits touristiques devraient être mis en service dont une rue piétonne de style coréen ; le complexe de divertissement Ngon Hai Dang (cuisine, expériences, performances artistiques) ; le complexe de divertissement Kim Cuong (Diamant) à Tuân Châu (art, cuisine, natation) ; des croisières-restaurants à l’occasion de mariages ou de vacances sur la baie de Ha Long.

Le complexe Wyndham Garden Sonasea Vân Dôn propose villégiature et soins de santé comprenant des cours de fitness et de méditation, du yoga, un spa, un bain minéral chaud artificiel, un bain de sable détoxifiant, des programmes de sevrage tabagique et de perte de poids, des tours à vélo de découverte de Cô Tô de nuit ou encore du camping nocturne sur la plage de Ba Châu, commune de Thanh Lân, district de Cô Tô...

