Le président Tô Lâm affirme le soutien indéfectible du Vietnam à Cuba

Le président Tô Lâm a affirmé lundi 24 juin à Hanoï que le Vietnam sera toujours aux côtés de Cuba en toutes circonstances, s’efforce de soutenir Cuba au mieux de ses capacités et ses conditions, notamment en matière de sécurité alimentaire, contribuant ainsi à assurer la stabilité politique et sociale de Cuba.

Le Parti et l’État vietnamiens attachent une grande importance aux relations traditionnelles spéciales à la fois de camaraderie et de fraternité avec Cuba, a déclaré le président Tô Lâm en recevant l’ambassadeur de Cuba au, Vietnam, Orlando Nicolas Hernández Guillen venu lui rendre une visite de courtoisie.

Rappelant la solidarité et le ferme soutien de Cuba au Vietnam pendant sa lutte d’indépendance d’hier et puis dans son processus d’édification et de développement, il a exprimé sa joie que les relations de coopération privilégiées entre les deux pays soient constamment renforcées et connaissent de nombreux développements vigoureux et globaux dans le contexte d’évolutions mondiales très complexes.

Il a transmis les salutations cordiales et ses remerciements profonds au général Raul Castro Ruz, au premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain et président cubain Miguel Díaz-Canel Bermudez, au Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz et aux autres dirigeants du Parti et de l’État cubains pour les sentiments que le Parti, l’État et le peuple cubains ont réservés au Vietnam ainsi qu’à sa personne.

De son côté, l’ambassadeur cubain a transmis les salutations et les lettres de félicitations du général Raul Castro Ruz, du premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain et président cubain Miguel Díaz-Canel Bermudez au président Tô Lâm pour son élection à la présidence du Vietnam.

Il a déclaré que Cuba est toujours fier des réalisations de développement du Vietnam et de la reconnaissance dont témoigne la communauté internationale à l’égard du pays.

Il a remercié le Vietnam pour ses aides aux programmes de développement agricole contribuant à assurer la sécurité alimentaire de Cuba, et a affirmé la disposition de Cuba à coopérer avec le Vietnam dans le domaine de la biotechnologie dans lequel Cuba possède des avantages.

Afin de continuer à renforcer les relations de coopération intégrale entre le Vietnam et Cuba, le président Tô Lâm a invité les deux parties à maintenir la dynamique des échanges de haut niveau, à déployer efficacement les accords de haut niveau et les mécanismes de coopération existants, dont ceux des deux partis, le Comité intergouvernemental, la coopération interparlementaire, la consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères et le dialogue sur la politique de défense.

Le chef de l’État vietnamien a également exhorté les deux parties à travailler en étroite collaboration à la célébration du 65e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam - Cuba (2 décembre 1960-2025), à mettre en œuvre efficacement leur coopération au développement agricole, à promouvoir leurs relations économiques, commerciales et d’investissement.

À cette occasion, par l’intermédiaire de l’ambassadeur Orlando Nicolas Hernández Guillen, le président Tô Lâm a transmis l’invitation du secrétaire général Nguyên Phu Trong et de sa personne au général Raul Castro Ruz et au premier secrétaire et président Miguel Diaz-Canel à revenir en visite au Vietnam.

