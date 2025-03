Célébration des 50 ans de relations diplomatiques Vietnam - Chypre

Dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Chypre, l’ambassade du Vietnam en Italie, accréditée également à Chypre, a organisé une série d’activités significatives les 27 et 28 mars à Nicosie, la capitale, et à Limassol.