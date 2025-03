Forum Vietnam - Chypre : nouvelles opportunités de commerce et d'investissement



À l'occasion du 50ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Chypre, l'ambassadeur du Vietnam en Italie et en République de Chypre, Duong Hai Hung, a effectué une visite à Chypre les 27 et 28 mars, participant à plusieurs événements visant à renforcer la coopération bilatérale.