Le Premier ministre reçoit le ministre chinois des Affaires des anciens combattants

Le 28 avril après-midi, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu Pei Jinjia, ministre des Affaires des anciens combattants de Chine, à la tête d'une délégation du gouvernement chinois en visite au Vietnam pour assister à la cérémonie marquant le 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a apprécié la présence de la délégation chinoise et la participation de l'Armée populaire de libération de Chine au défilé militaire prévu le 30 avril prochain, marquant ainsi l’importance que la Chine attache à cet événement historique du Vietnam et à l’amitié Vietnam - Chine.

Au nom du Parti, du gouvernement et du peuple vietnamiens, le Premier ministre a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien précieux de la Chine dans la lutte d’hier du Vietnam pour l'indépendance et la réunification nationales. La Chine a également soutenu le Vietnam dans la construction de nombreuses infrastructures majeures telles que l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, l'Université d'hydraulique et le pont Viêt Tri...

Présentant les réalisations dans les relations entre les deux pays, le Premier ministre a réaffirmé que le Vietnam considère le renforcement du partenariat de coopération stratégique intégral avec la Chine comme une priorité majeure et un choix stratégique dans sa politique étrangère. Il a exprimé le souhait que les deux parties mettent en œuvre efficacement les consensus de haut niveau obtenus lors de la visite du dirigeant chinois Xi Jinping au Vietnam.

Il a également souhaité que le ministère chinois des Affaires des Anciens Combattants intensifie la coopération avec les organes vietnamiens dans la préservation des sites révolutionnaires historiques, afin de renforcer l’éducation à l’amitié traditionnelle Vietnam - Chine auprès des deux peuples.

De son côté, le ministre chinois a partagé les évaluations du Premier ministre Pham Minh Chinh, félicitant le Vietnam pour l'organisation de la cérémonie marquant le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, et remerciant le Vietnam pour son soutien dans la cause révolutionnaire de la Chine.

Il a affirmé que la Chine considère le Vietnam comme une priorité dans sa politique de voisinage, exprimant le souhait de renforcer les échanges entre les deux peuples, la coopération dans la gestion des sites révolutionnaires historiques, et de contribuer au développement du partenariat de coopération stratégique intégral ainsi qu'à l'édification d’une Communauté d’avenir partagé de portée stratégique entre les deux pays.

