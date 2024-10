Le Vietnam envisage de renforcer les échanges théoriques avec l'Azerbaïdjan et la Biélorussie

Le membre du Bureau politique et président de l'Académie nationale des sciences politiques Hô Chi Minh (HCMA), Nguyên Xuân Thang, a organisé des réceptions séparées à Hanoï pour les ambassadeurs d'Azerbaïdjan et de Biélorussie le 1 er octobre.

En recevant l'ambassadeur d'Azerbaïdjan Shovgi Kamal Oglu Mehdizade, Nguyên Xuân Thang a souligné que cette année marque une étape importante dans les relations entre les deux pays, alors qu'ils célèbrent le 65e anniversaire de la visite historique du président Hô Chi Minh à Bakou. Il a affirmé que le Vietnam attache toujours de l'importance à la consolidation et au renforcement de son amitié et de sa coopération avec ses amis traditionnels, dont l'Azerbaïdjan.

Exprimant sa gratitude pour le soutien sincère et précieux que le gouvernement et le peuple azerbaïdjanais ont apporté au Vietnam au cours de la lutte passée pour l'indépendance nationale, ainsi que de la construction et du développement nationaux actuels, Nguyên Xuân Thang a souligné l'importance d'approfondir les relations entre les partis au pouvoir des deux pays, ce qui, selon lui, contribue à renforcer et à faire progresser l'amitié bilatérale traditionnelle entre le Vietnam et l'Azerbaïdjan.

Nguyên Xuân Thang a déclaré qu'il espérait que Shovgi Kamal Oglu Mehdizade connecterait les établissements d'enseignement azerbaïdjanais et l'Académie pour stimuler les activités de coopération, les échanges d'étudiants et les cours de courte et longue durée. Il a exprimé son souhait que son Académie et ses partenaires azerbaïdjanais augmentent les échanges théoriques pour rechercher des voix communes sur les questions internationales.

Le diplomate azerbaïdjanais a déclaré qu'il s'attendait à ce que les deux parties puissent développer la coopération dans le domaine de l'éducation, ainsi que les liens économiques, commerciaux et scientifiques et techniques. Il a exprimé son espoir que les établissements d'enseignement azerbaïdjanais, en particulier l'Académie d'administration publique sous la présidence de l'Azerbaïdjan et les unités du HCMA exploreront les opportunités de coopération, contribuant à approfondir les relations entre le Vietnam et l'Azerbaïdjan, répondant aux intérêts de leur peuple.

Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur de Biélorussie au Vietnam, Uladzimir Baravikou, le chef de l'HCMA a souligné l'amitié traditionnelle entre les deux pays, qui n'a cessé de se renforcer et de se développer.

Informant l'invité sur l'Académie, il a déclaré qu'elle entretenait actuellement des liens de coopération avec plus de 200 partenaires internationaux dans le partage des connaissances mondiales et la formation de ressources humaines de haute qualité. Il a déclaré qu'il souhaitait promouvoir la coopération entre l'académie et les partenaires biélorusses dans ces deux domaines.

Nguyên Xuân Thang a également suggéré que l'ambassade accorde une attention particulière à la connexion de l'académie avec les partenaires biélorusses, notamment les universités, les académies et les institutions de recherche, afin d'établir des mécanismes de coopération dans la recherche théorique et les échanges concernant les questions mondiales et régionales d'intérêt commun.

Pour sa part, le diplomate a promis que son ambassade était disposée à soutenir et à faciliter les programmes de coopération dans la recherche théorique et les échanges, ainsi que la formation du personnel entre les deux pays, y compris la collaboration entre l'Institut biélorusse d'études stratégiques et l'HCMA.

