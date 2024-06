Rôle de passerelle de l'Association vietnamienne des intellectuels et experts en Australie

>> Dynamiser la coopération Vietnam - Australie dans le secteur de la construction

>> Les relations parlementaires Vietnam - Australie sont au beau fixe

Depuis sa création en août 2023, la VASEA devient une maison commune pour les universitaires et experts d'origine vietnamienne en Australie de partager leurs connaissances et leurs expériences en matière académique et industrielle, contribuant ainsi au développement de chaque pays et à la promotion des relations bilatérales.

Photo : VNA/CVN

La VASEA a signé des protocoles d'accord avec l'Institut technologique des postes et télécommunications (en août 2023) et l'Université des sciences et des technologies de Hanoï (en mars 2024).

En mai dernier, des responsables de la VASEA ont visité et travaillé avec le Centre national d'innovation, relevant du ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement, ouvrant des opportunités de coopération stratégiques entre les deux parties dans l'avenir.

S'exprimant au congrès, l'ambassadeur adjoint du Vietnam en Australie, Nguyên Xuân Hoa a déclaré apprécier les contributions de la VASEA au développement des ressources humaines et à la mise en œuvre de projets communs des deux pays.

Le ministère des Affaires étrangères, l'ambassade et des organisations diplomatiques du Vietnam en Australie seront toujours aux côtés et soutiendront les activités de la VASEA, a-t-il déclaré.

L'ambassadeur d'Australie au Vietnam, Andrew Goledzinowski a apprécié les activités de la VASEA, en mettant l'accent sur la transition du Vietnam vers un avenir énergétique vert et sur le delta du Mékong. Il a encouragé la VASEA à jouer le rôle de passerelle entre le Vietnam et l'Australie en vue de parvenir à une prospérité et à un succès communs.

Concernant son plan d'action pour la période 2024-2025, la VASEA accorderait l'attention à des activités et projets dans les secteurs prioritaires fixés par les deux pays, a indiqué son président Nghiêm Duc Long.

L'Association accélérera également la mise en œuvre des programmes d'échange scientifique, de transfert de technologies, de formation au service des questions importantes, telles que l'économie numérique, la réponse au changement climatique, notamment dans le delta du Mékong, a-t-il ajouté.

VNA/CVN