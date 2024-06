Le président Tô Lâm reçoit l'ambassadeur d'Australie

Photo : VNA/CVN

Se réjouissant de la récente élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique intégral en mars 2024, le président Tô Lâm a suggéré que, sur la base de ce cadre amélioré, les deux pays devraient continuer à proposer des programmes et des plans de coopération spécifiques, en maintenant l'échange de délégations à tous les niveaux, en renforçant le partage d'informations sur les questions mondiales et régionales d'intérêt commun, l'approfondissement de la collaboration dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'économie, du commerce et dans des domaines émergents tels que l'adaptation au changement climatique, l'énergie propre, la transformation numérique et l'intelligence artificielle.

Le président a salué l'expansion des partenariats entre les universités australiennes et vietnamiennes et l'offre continue de bourses aux étudiants vietnamiens. Il a également proposé au gouvernement australien de faciliter les opportunités pour la communauté vietnamienne en Australie.

Le chef de l'État vietnamien a profité de l'occasion pour exprimer ses remerciements à l'Australie pour son soutien dans les domaines de la santé, du maintien de la paix, de l'adaptation au changement climatique et de la transition énergétique.

Photo : VNA/CVN

Andrew Goledzinowski, pour sa part, a salué la politique étrangère du "bambou" du Vietnam qui, selon lui, a contribué à la paix et à la stabilité régionales. Il a souligné les progrès significatifs réalisés dans les relations bilatérales dans divers domaines depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a 50 ans, affirmant son engagement à travailler en étroite collaboration avec les autorités vietnamiennes pour mettre en œuvre efficacement le partenariat stratégique intégral.

Reconnaissant l'importance du Vietnam dans la politique étrangère régionale de l'Australie, il s'est engagé à continuer d'allouer des ressources à l'Asie du Sud-Est, y compris au Vietnam, dans le cadre de la stratégie économique australienne pour l'Asie du Sud-Est jusqu'en 2040.

En réponse, l'hôte a fait l'éloge de la position de l'Australie en faveur de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la sûreté de la navigation et du survol dans la région, en réglant les différends par des moyens pacifiques via un dialogue conforme au droit international, notamment la Convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la personne. la mer (UNCLOS). Il a également exprimé l'espoir du soutien continu de l'Australie au rôle central de l'ASEAN dans la région.

VNA/CVN