L’importance de données démographiques fiables et inclusives

Le représentant du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) au Vietnam, Matt Jackson, a souligné l’importance de données démographiques fiables et inclusives pour l’avenir du Vietnam, affirmant qu’il est essentiel de ne laisser personne de côté et de se préparer au mieux aux changements démographiques comme le vieillissement rapide de la population ou les risques liés aux changements climatiques.

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

À l’occasion de la Journée mondiale de la population (11 juillet), le responsable écrit un article sur les données inclusives, qu’il qualifie de clé pour atteindre les personnes qui sont les plus défavorisées.

Nous publions ci-dessous l’intégralité de son article.

Cette année, nous célébrons le 30e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) - un accord historique signé par 179 pays, dont le Vietnam, qui place l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et les droits humains au centre du développement.

Il y a trente ans, lorsque les dirigeants ont adopté le Programme d’action de la CIPD, de nombreuses personnes à travers le monde n’ont pas été prises en compte. Leurs vies et leurs expériences n’ont pas été capturées par les données. Ils étaient invisibles et inconnus. Pourtant, les améliorations apportées aux technologies ainsi qu’à la collecte et à l’analyse des données au cours des 30 dernières années signifient que nous pouvons mesurer l’accès aux soins de santé sexuelle et reproductive mieux que jamais. Nous pouvons voir qui a bénéficié des progrès et où certaines personnes sont laissées pour compte.

Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée mondiale de la population, nous réfléchissons aux progrès réalisés et aux tâches inachevées, en utilisant des données démographiques fiables et inclusives comme guide. Ce que ces données nous disent, c’est qu’à l’échelle mondiale, de nombreuses personnes se retrouvent piégées par des formes multiples et aggravées de marginalisation et de discrimination.

Ces données montrent que les réductions mondiales de la mortalité maternelle, l’accès à la contraception et les mesures en faveur de l’égalité des sexes ont fait des pas de géant, mais que les progrès n’ont pas été partagés de manière égale. Ce sont ces personnes – les plus difficiles à atteindre et les plus défavorisées – qui nécessitent notre attention.

Photo : UNFPA/CVN

Les statistiques sont plus que des chiffres : ce sont des histoires humaines. Elles parlent de la santé et du bien-être des gens, de leurs problèmes, de leurs ambitions et de leur situation socio-économique. Une fois analysées, les données montrent où les politiques ont bien fonctionné ou où des ajustements doivent être effectués.

Dans la commune de Dông Phu, province de Thanh Hoa, j’ai rencontré Lê Thi Hoa, une bénévole en soins à domicile qui a partagé son histoire de soutien aux personnes âgées de sa communauté. Hoa a reçu une formation grâce à un club d’entraide intergénérationnel soutenu par l’UNFPA. Hoa a appris à laver et à prendre soin d’une personne incapable de prendre soin d’elle-même et à changer les vêtements d’une personne paralysée. Hoa prévoit de continuer à aider les personnes âgées de sa communauté aussi longtemps qu’elle le pourra.

Hnhach, une femme de l’ethnie Ba Na de la commune de Dê Ar, dans la province de Gia Lai, a expliqué à l’UNFPA combien il était important de devenir accoucheuse dans un village pour aider à expliquer les soins de santé, la nutrition et les avantages d’accoucher à l’hôpital aux membres de sa communauté. Dans la province de Lai Châu, j’ai visité un village de l’ethnie H'mông de la commune de Mu Sang où j’ai entendu des histoires similaires de réticence à accoucher dans les établissements de santé en raison des longues distances pour se rendre à l’hôpital ou de la coutume locale de ne pas accoucher devant des étrangers.

Photo : VNA/CVN

Ces histoires soulignent l’importance de données démographiques fiables et inclusives pour l’avenir du Vietnam. Des données ventilées par sexe, origine ethnique, âge, lieu et autres facteurs sont essentielles pour ne laisser personne de côté et pour mieux se préparer aux changements démographiques tels que le vieillissement rapide de la population vietnamienne ou les risques liés au changement climatique. Les données nous révèlent les domaines dans lesquels les systèmes de santé ne fonctionnent pas pour tout le monde, par exemple en mettant en évidence les pénuries d’accoucheuses qualifiées ou les obstacles à l’accès aux contraceptifs qui conduisent à des taux élevés de grossesses non désirées. Les données mesurent également la prévalence de la violence contre les femmes et les enfants et donnent une voix aux besoins de la population âgée croissante du Vietnam.

Ce printemps, l’Office général des statistiques et l'UNFPA ont lancé deux enquêtes nationales importantes pour améliorer les ensembles de données sur la population et le logement du Vietnam et pour mieux comprendre les besoins socio-économiques des 53 minorités ethniques du Vietnam. De meilleures données contribuent à créer des politiques et des stratégies qui répondent au mieux aux besoins des gens. Les données nous en disent également davantage sur la vie, les espoirs et les attentes des gens.

La bonne nouvelle est que grâce aux investissements, à une nouvelle législation et à un fort plaidoyer au cours des 30 dernières années, le taux mondial de mortalité maternelle a diminué de 34%. Le Vietnam a fait des progrès encore plus importants en réduisant la mortalité maternelle de 46%, mais elle reste trois fois plus élevée parmi les groupes ethniques minoritaires que la moyenne nationale.

Les messages positifs et rassurants des accoucheuses du village comme Hnhach sont essentiels pour mettre fin au taux élevé de mortalité maternelle parmi les minorités ethniques. Les données nous indiquent également que si 96% des bébés naissent dans des hôpitaux au Vietnam permettant l’accès aux soins et équipements médicaux, ce chiffre n’est que de 30% pour les mères de minorités ethniques, ce qui montre une grande disparité dans l’accès aux soins de santé.

À l’échelle mondiale, le nombre de femmes utilisant une contraception moderne a doublé pour atteindre 77%, et pourtant plus de 250 millions de femmes qui souhaitent éviter une grossesse n’utilisent pas la planification familiale. Au Vietnam, le recours à la contraception est de 60% et les besoins non satisfaits des femmes non mariées sont quatre fois plus élevés que ceux des femmes mariées.

Pas moins de 162 pays ont adopté des lois contre la violence domestique, y compris la Loi vietnamienne sur la prévention et le contrôle de la violence domestique amendée en 2022. Pourtant, dans le monde, une femme sur trois, ou près des deux tiers des femmes au Vietnam, est victime de violence de la part d’un partenaire au cours de sa vie avec la grande majorité ne cherchant jamais d’aide.

Les données fournissent les hauts et les bas - les progrès réalisés et les tâches inachevées pour tenir les promesses de la CIPD et des objectifs de développement durable des Nations unies. Mais ce sont les histoires de personnes comme Hoa de Thanh Hoa et Hnhach de Gia Lai qui rendent ces chiffres réels. Les données guident également l’orientation de nos efforts.

Photo : VNA/CVN

Pour le Vietnam, cela signifie atteindre les minorités ethniques avec des soins de santé maternelle, garantir l’accès aux contraceptifs pour les non mariées et les jeunes, améliorer les services aux survivants et briser la stigmatisation entourant la violence domestique, et mieux écouter et soutenir les personnes handicapées, la communauté LGBTQI+, les personnes âgées, les migrants et tous les groupes marginalisés.

Les améliorations continues de la technologie et de l’analyse des données nous permettent de mieux comprendre les réussites et d’identifier ceux qui manquent ou sont laissés pour compte. Lorsque nous priorisons et écoutons des données inclusives et ventilées, nous pouvons être sûrs que nos actions garantiront que tout le monde sera pris en compte et que nous atteindrons ceux dont les histoires sont les plus défavorisés avec l’espoir d’un avenir équitable.

Alors que nous commémorons le 30e anniversaire de la CIPD, réaffirmons notre engagement à exploiter des données solides pour faire face aux changements démographiques et aux défis sociaux du Vietnam, en luttant pour un avenir où chaque voix est entendue et chaque vie compte.

VNA/CVN