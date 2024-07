Le secteur de construction connaître une croissance de 7,34% au 1er semestre 2024

Le secteur de construction a connu une croissance de 7,34% au premier semestre, soit le niveau le plus élevé enregistré par rapport à la même période des années entre 2020 et 2024, a déclaré le chef du bureau du ministère de la Construction, Dâu Minh Thanh, lors d’une conférence tenu le 10 juillet à Hanoï.

Selon le rapport-bilan du premier semestre dudit ministère présenté lors de la conférence, la croissance du secteur immobilier a augmenté de 2,45% en glissement annuel. Le taux d’urbanisation a atteint 4,31%.

Jusqu’à 92,9 % des citadins ont accès à l’eau potable et le taux de collecte et de traitement des eaux usées était de 17%. La surface moyenne de logement par habitant s'est élevée à 16,3 m².

La production de ciment a atteint 42 millions de tonnes (+9% sur un an) et la consommation estimée à 43,4 millions de tonnes (-2%). Quant aux tuiles, la production a atteint environ 186 millions de m2 (+3%) et la consommation, environ 168 millions de m², soit l'équivalent du niveau enregistré à la même période de l’année précédente.

Au premier semestre, le marché immobilier a témoigné des signes de relance avec le redémarrage de projets déjà mis en œuvre et l’ouverture à la vente de nouveaux projets, a déclaré Dâu Minh Thanh.

En ce qui concerne le projet de construction d’au moins un million de logements sociaux destinés aux personnes à faible revenu et aux ouvriers des parcs industriels pour la période 2021-2030, selon les rapports locaux, 503 projets de logements sociaux avec 418.200 appartements, ont été mis en œuvre.

Sur ce total, 75 projets avec plus de 39.880 appartements ont été achevés.

