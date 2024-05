Le Vietnam atteint 11 des 20 objectifs en matière d'égalité des sexes

D'ici 2023, le Vietnam a atteint et dépassé 11 des 20 objectifs nationaux fixés dans la stratégie nationale sur l'égalité des sexes jusqu'en 2025, selon le ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, Dào Ngoc Dung.

>> Engagement fort du Vietnam en faveur de l’égalité des sexes dans la législation

>> GREAT aide à autonomiser les femmes issues d'ethnies minoritaires de Son La

Photo : VNA/CVN

Faisant rapport sur les progrès de la mise en œuvre des objectifs d'égalité des sexes en 2023 lors de la 7e session de la XVe Assemblée nationale (AN), le 22 mai, Dào Ngoc Dung a déclaré que trois des 20 objectifs étaient en partie atteints et que deux autres étaient proches des objectifs fixés pour 2030.

L'égalité des sexes dans les domaines de la politique, de l'économie, du travail, de l'emploi, de l'éducation et de la formation, du bien-être social, de l'information et des communications continue d'être un point positif avec de nombreux progrès par rapport aux années précédentes, a déclaré le ministre.

Cependant, Dào Ngoc Dung a souligné deux quatre objectifs qui sont en retard, en particulier le rapport de masculinité à la naissance qui tend toujours à augmenter, et la mise en œuvre pilote d'établissements médicaux fournissant des services de soins de santé au groupe LGBT.

Présentant un bref rapport vérifiant le rapport du gouvernement sur la mise en œuvre des objectifs d'égalité des sexes en 2023, la présidente de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, Nguyên Thuy Anh, a déclaré que le classement du Vietnam en matière d'égalité des sexes en 2023 a augmenté de 15 places pour atteindre la 72e position sur 146 pays.

Les femmes vietnamiennes ont fait preuve d'une plus grande participation au processus politique et décisionnel, tout en occupant des postes de direction importants et en apportant des contributions positives à la cause de la construction et du développement nationaux, a-t-elle déclaré.

Nguyên Thuy Anh a noté que le taux de femmes députées à la XVe Assemblée nationale a atteint 30,26%, dépassant la barre des 30% pour la première fois depuis la VIe Assemblée nationale, passant de la 71e à la 55e position mondiale et à la 4e place en Asie.

Les revenus des travailleuses se sont améliorés. Les femmes représentent 55% des travailleurs participant à l'assurance sociale obligatoire et 51% du nombre total de personnes bénéficiant de pensions et de prestations d'assurance sociale, a déclaré le responsable, ajoutant que les rôles et positions des femmes dans les familles et dans la société se sont également améliorés.

Photo : VNA/CVN

Les réalisations en matière de promotion de l'égalité des sexes ont contribué à renforcer le rôle, le prestige et l'image du Vietnam sur la scène internationale. Le 9 avril, le Vietnam a été élu au Conseil exécutif d'ONU Femmes pour la période 2025-2027.

Nguyên Thuy Anh a souligné que le Vietnam est l'un des pays vieillissant le plus rapidement au monde et que le système de santé n'a pas encore répondu à la demande croissante des personnes âgées, dont 57% sont des femmes.

Le responsable a suggéré que le Comité permanent de l'Assemblée nationale veille à ce que la proportion de femmes parmi les candidats à l'élection des députés à la XVIe Assemblée nationale et aux conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Elle a également demandé au gouvernement de continuer à diriger l'achèvement du système juridique concernant l'égalité des sexes, tout en appliquant strictement l'association de l'égalité des sexes dans l'élaboration des documents juridiques ainsi que le programme visant à renforcer l'engagement égal des femmes dans le leadership et la gestion des postes à tous les niveaux décisionnels au cours de la période 2021-2030.

VNA/CVN