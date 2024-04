L’ONU Femmes salue les efforts du Vietnam en matière de promotion de l’égalité des sexes

>> Le Vietnam appelle à promouvoir davantage l’égalité des sexes

>> Le Vietnam élu membre du Conseil exécutif d'ONU - Femmes pour 2025-2027

Lors d’une récente interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Caroline Nyamayamombe a félicité le Vietnam d’avoir élu membre du Conseil d’administration de l’Entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes) pour le mandat 2025-2027.

Il s'agit d'une reconnaissance importante de la part de la communauté internationale à l’égard de l'engagement inébranlable du Vietnam en faveur de la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Elle témoigne également des relations de coopération étroite entre le Vietnam et l’ONU Femmes aux niveaux national et mondial, a-t-elle indiqué.

C’est une nomination tout à fait méritée car le Vietnam a fait de grands progrès ces dernières années pour lutter contre l'inégalité entre les sexes et promouvoir les droits des femmes dans de nombreux domaines différents, notamment le droit, la politique, l'éducation et l'emploi, a-t-elle ajouté.

Selon la responsable, le gouvernement vietnamien a maintenu sa volonté de promouvoir l’égalité des sexes ces dernières années. Depuis la mise en œuvre de ses objectifs de développement durable, le classement mondial du Vietnam en matière d'égalité des sexes est passé de la 83e à la 72e places sur 146 pays (selon le rapport mondial 2023 sur l'écart entre les sexes du Forum économique mondial).

Le Vietnam a continué de renforcer son cadre politique et juridique en matière d’égalité des sexes, avec la Loi sur le soutien aux petites et moyennes entreprises 2017 ; la Loi sur la prévention et le contrôle de la violence domestique 2022 (modifiée) ; le Code du travail 2019 (modifié). Il a encouragé la participation des femmes aux élections législatives 2021, la proportion de députées à l'Assemblée nationale atteignant 30,26%, la plus élevée depuis 1976 et supérieure à la moyenne mondiale de 25%.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam est l’un des pays où le taux de participation des femmes au marché du travail est le plus élevé au monde. Ce taux est presque aussi élevé que celui des hommes (72% pour les femmes contre 82% pour les hommes).

Le pays a récemment approuvé pour la première fois en janvier 2024 le Programme d'action national sur les femmes, la paix et la sécurité et a dépassé l'objectif fixé pour le renforcement du rôle et de la participation des femmes aux opérations de maintien de la paix.

En tant que membre du Conseil d’administration de l’ONU Femmes et fort de ses réalisations et de son expérience, le Vietnam, avec sa population diversifiée et sa culture sociale unique, apportera de nombreuses perspectives éclairantes à la promotion de l’égalité des sexes, a indiqué Caroline Nyamayamombe.

Le Vietnam peut partager son propre feuille route et inspirer de nombreux autres pays. Ces contributions sont inestimables pour éclairer et soutenir les approches et partenariats innovants qui promeuvent l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, a-t-elle ajouté.

VNA/CVN