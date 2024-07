Des marins américains participent à des activités d'échange culturel à Khanh Hoà

Dans le cadre de leur visite dans la province de Khanh Hoà (Centre), les marins et officiers du vaisseau amiral de la 7e flotte de la marine américaine, l'USS Blue Ridge, et du garde-côte américain Waesche, ont participé du 8 au 11 juillet à de nombreuses activités d’échange culturel et communautaires dans cette province centrale.