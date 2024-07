Le Vietnam relève les défis du vieillissement de la population et du travail

Le ministère de la Santé a élaboré un projet de loi sur la population, prévoyant des groupes de politiques visant à relever les défis du vieillissement de la population et du travail dans un contexte marqué par une fécondité déclinante.

Le Vietnam a dépassé le cap des 100 millions d’habitants en 2023, devenant ainsi le troisième pays le plus peuplé d’Asie du Sud-Est, derrière l’Indonésie et les Philippines, et le 15e au monde, selon l’Office général des statistiques.

Le groupe en âge de travailler représente plus de 66% de la population totale. Le taux de fécondité était de 1,96 enfant par femme et le rapport de masculinité à la naissance était de 112 garçons pour 100 filles.

Le ministère de la Santé a cité les chiffres de la décision N°588 du Premier ministre en date du 28 avril 2020 qui fait savoir que 21 provinces et villes, sur un total de 63, ont connu un taux de fécondité de moins de deux enfants par femme, s’éloignant du seuil de renouvellement de la population.

Les experts ont fait remarquer un changement du modèle de fécondité vietnamien, passant du groupe le plus fécond dans la tranche d’âge 20-24 à celui dans la tranche d’âge 25-29, une augmentation de l’âge du mariage et une baisse du taux de nuptialité, une progression de l’âge moyen des jeunes au moment du mariage et un déclin de la fécondité.

Réduire le déséquilibre entre les sexes à la naissance et ramener le sex-ratio à la naissance à l’équilibre naturel constituent l’un des groupes de politiques introduits dans le projet de loi sur la population, a fait savoir un membre du comité de rédaction du texte.

