Hô Chi Minh-Ville : des réformes de l’éducation pour l'année 2024-2025

Le 12e arrondissement est la première localité à déployer son plan de recrutement des enseignants pour l'année scolaire 2024-2025. Le délai de réception des candidatures est arrivé à sa fin et la phase de sélection a commencé. Il est prévu que la liste des candidats éligibles pour le deuxième tour de recrutement soit annoncée le 11 juillet. Le chef du Service de l'Éducation et de la Formation de cette localité, Khuu Manh Hung, a déclaré que les candidats recevront un avis d'admission à la fonction publique début août 2024 afin d'avoir le temps de prendre leurs fonctions avant la rentrée scolaire. Cette année, le 12e arrondissement a besoin de recruter 151 enseignants et 51 employés à tous les niveaux, le niveau secondaire représentant la plus grande proportion avec 73 enseignants et neuf contractuels. Par rapport à l’année scolaire 2023-2024, le nombre de nouveaux enseignants nécessaires cette année a diminué de 30%, tandis que le besoin de recruter du personnel de vie scolaire a légèrement augmenté. C'est un signal positif démontrant la stabilité du corps enseignant dans cette zone.

De même, dans l’arrondissement de Tân Phu, le besoin de recruter des enseignants a régulièrement diminué à tous les niveaux d'enseignement. Le niveau primaire a connu la plus forte diminution avec 36 enseignants, suivi du niveau secondaire avec 19 enseignants, et du niveau préscolaire avec 3 enseignants de moins par rapport à l'année scolaire précédente. La période de dépôt des candidatures s’étendra jusqu’au 1er août 2024. Chaque candidat ne peut s'inscrire qu'à un seul poste de recrutement.

Dans le 8e arrondissement, le besoin de recrutement d’enseignants pour l'année scolaire 2024-2025 a diminué de 37 personnes par rapport à l'année scolaire précédente, tandis que le nombre de nouveaux personnels de vie scolaire nécessaires a augmenté de six personnes.

En particulier, dans le 3e arrondissement, le besoin de recruter des enseignants et du personnel pour l'année scolaire 2024-2025 a diminué par rapport à l'année scolaire précédente, le niveau maternelle enregistrant la plus forte diminution avec 22 postes en moins. M. Pham Dang Khoa, chef du Bureau de l'éducation et de la formation de cette localité, a déclaré que les candidats retenus doivent obtenir un résultat à l'examen pratique de 50 points ou plus (sur 100 points).

Promouvoir la décentralisation des écoles

Au niveau du lycée, à partir de l'année scolaire 2024-2025, la décentralisation du processus de recrutement se poursuit, avec neuf lycées supplémentaires autorisés à recruter directement des enseignants. Cette mesure vise à faciliter le recrutement dans les zones suburbaines et à limiter les problèmes liés aux affectations. Ces lycées sont : le lycée pour les élites en éducation physique et sportive de Binh Chanh (district de Binh Chanh) ; le lycée Nguyên Van Tang (ville de Thu Duc) ; les lycées An Nhon Tay, Cu Chi, Quang Trung, Trung Lâp, Trung Phu, Phu Hoa et Tân Thong Hoi (district de Cu Chi). Ainsi, dès la rentrée scolaire 2024-2025, le Service de l'éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville a accordé le droit de recruter du personnel de manière proactive à 20 établissements scolaires de la ville. Auparavant, au cours de l'année scolaire 2023-2024, la ville avait étendu son pouvoir de recrutement à quatre lycées du district de Cân Gio.

Selon Tông Phuoc Lôc, chef du Bureau de l'organisation du personnel (Service de l'éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville), l'expansion de la décentralisation du recrutement vise à aider les écoles des zones suburbaines à être plus proactives dans le recrutement des enseignants, en minimisant les problèmes de recrutement, notamment dans les cas où le candidat retenu n'accepte pas le poste ou accepte le poste mais ne reste pas longtemps à l'école en raison des trajets trop longs.

Attirer et retenir les meilleurs talents

Pour pallier les pénuries persistantes dans certaines matières comme la musique, les beaux-arts, l'anglais et l'informatique, le partage des ressources entre les établissements est envisagé. De plus, le recrutement d'excellents étudiants diplômés de l'année scolaire 2023-2024 se poursuit.

Cependant, des mesures à plus long terme sont nécessaires pour résoudre durablement le problème du manque d'enseignants. Une réforme de la politique salariale et une augmentation des avantages accordés aux enseignants sont envisagées pour rendre la profession plus attractive et réduire l'exode vers le secteur privé.

Au cours de l'année scolaire 2024-2025, le Service municipal de l'éducation et de la formation ouvrira 30 postes pour les lycées et 337 postes pour les centres de formation continue et unités affiliées. La nouveauté de cette année est la création de deux nouveaux postes : personnel pédagogique et conseillers psychologiques pour les élèves.

Texte et photos : Quang Châu/CVN