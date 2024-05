Engagement fort du Vietnam en faveur de l’égalité des sexes dans la législation

Le Vietnam a démontré un fort engagement en faveur de légalité des sexes dans ses politiques et sa législation. C'est ce qu'a souligné Julien Guerrier, ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne (UE) au Vietnam, lors d'une séance de discussion sur la promotion de l'égalité des sexes, les engagements internationaux et les solutions du Vietnam dans la mise en œuvre du droit et de l'accès à la justice, qui a eu lieu le 6 mai à Hanoï.