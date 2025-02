La réorganisation de l’appareil d’État n’impacte pas le climat des affaires au Vietnam

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

L’orientation visant à rationaliser l’appareil d’État en mettant l’accent sur l’efficacité et la performance a été définie depuis 2017, avec une préparation minutieuse et une mise en œuvre suivant une feuille de route appropriée.

Lors de la conférence de presse régulière du ministère des Affaires étrangères, donnée dans l’après-midi du 13 février, Pham Thu Hang a répondu à des questions sur le processus actuel de réorganisation de l’appareil d’État au Vietnam.

Elle a affirmé que le processus de réorganisation de l’appareil d’État n’impactait pas le climat des affaires au Vietnam.

Parallèlement, le Vietnam a mis en place des réglementations simplifiant les procédures d’investissement pour créer des conditions plus propices aux entreprises étrangères et leur permettre d’opérer durablement au Vietnam, a-t-elle indiqué.

En réponse à des questions sur les projets ferroviaires reliant le Vietnam et la Chine ainsi que leurs effets sur les relations bilatérales, Pham Thu Hang a déclaré que l’investissement et la construction de ces lignes de chemin de fer contribuaient à la réalisation de la percée stratégique sur la construction d’infrastructures modernes, l’une des trois percées stratégiques selon la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti.

Ces projets visent à renforcer la connectivité économique, notamment dans les infrastructures de transport routier et ferroviaire ainsi que la logistique, répondant ainsi aux besoins de développement et d’intégration du Vietnam dans l’ère actuelle.

Selon la porte-parole, les lignes ferroviaires reliant le Vietnam et la Chine, une fois achevées, faciliteront davantage les échanges et les déplacements des populations, tout en renforçant la coopération économique, commerciale, en matière d’investissement et de tourisme, non seulement entre le Vietnam et la Chine, mais également dans la région.

