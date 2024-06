Concours de création de logo pour célébrer les 50 ans des relations Vietnam - Allemagne

À l'occasion du 50 e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Allemagne (23 septembre), l'ambassade d'Allemagne au Vietnam, le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et l'ambassade du Vietnam à Berlin ont récemment lancé un concours de création de logo.

>> Promotion de la coopération décentralisée Vietnam - Allemagne

>> Les relations Vietnam - Allemagne promises à un bel avenir

>> Le président allemand se rend à l'Université Vietnam - Allemagne

>> Un cours de langue vietnamien s’ouvre dans la ville allemande d’Augsbourg

Photo : ADA/CVN

L'ambassade d'Allemagne au Vietnam a déclaré que ce logo serait utilisé dans les publications et les activités de communication et de marketing, les événements et programmes majeurs ainsi que dans les médias et sur les sites web liés aux relations diplomatiques Vietnam - Allemagne en 2025.

Selon le comité d’organisation, le contenu du logo doit inclure les couleurs des drapeaux nationaux allemand et vietnamien ainsi que le chiffre 50, associés aux thèmes : diplomatie, échanges culturels, peuples, traditions.

Il doit bien sûr avoir un effet positif ainsi qu’un caractère unique.

Les participants éligibles au concours sont des designers professionnels ou amateurs, des organismes, des groupes ou des particuliers (de plus de 18 ans). Ils peuvent envoyer leurs dossiers sous les formats (JPG, GIF) ou de fichiers EPS, SVG à l'adresse : kultbot@gmail.com avant la date limite du 15 août 2024.

L'ambassade d'Allemagne publiera un certain nombre des logos soumis au concours en indiquant le nom des auteurs sur les réseaux sociaux tels que Facebook, X, Instagram et soumettra le choix du logo le plus approprié à l'opinion publique. L’auteur sélectionné remportera le premier prix impliquant la cessation des droits d’utilisation du logo à l’ambassade d'Allemagne.

Ce premier prix s’accompagnera d'une valeur de 20 millions de dôngs de récompense et d’un billet d'avion aller-retour du Vietnam vers l'Allemagne, le deuxième prix sera d’une valeur de 10 millions de dôngs et le troisième de 5 millions de dôngs.

Hoàng Phuong/CVN