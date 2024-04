Vietnam - Allemagne : promouvoir la coopération juridique et judiciaire

Une délégation du ministère de la Justice, conduite par son vice-ministre Mai Luong Khoi, a récemment effectué une visite de travail en Allemagne, dans le cadre de la coopération juridique et judiciaire entre les deux pays, conformément à la Déclaration conjointe signée en 2008.

Photo : VNA/CVN

Lors d'une séance de travail avec le secrétaire d'État parlementaire au ministère fédéral de la Justice Benjamin Strasser, les deux parties ont examiné les activités de coopération entre les partenaires juridiques et judiciaires vietnamiens et allemands dans le cadre du programme de coopération pour la période 2022-2025.

Concernant le plan de coopération en 2024, les deux ministères s'associeront pour déployer des activités spécifiques et efficaces, notamment le renforcement des capacités des cadres de justice, la formation judiciaire et la transformation numérique dans ce domaine.

Benjamin Strasser a déclaré que son ministère poursuivrait sa coordination avec la partie vietnamienne pour mener pleinement à bien les activités de coopération en 2024 et qu'il travaillerait avec l'Office allemand d'échanges universitaires (DAAD) pour soutenir une formation de haute qualité en ressources humaines au Centre de droit allemand créé à l'Université de droit de Hanoï.

La directrice générale de la Fondation allemande pour la coopération juridique internationale (IRZ), Alexandra Albert, a affirmé son soutien continu au ministère vietnamien dans l'acquisition d'une expérience internationale dans les domaines concernés.

En outre, le vice-ministre Mai Luong Khoi a également rencontré le ministre de la Justice de l'État de Hesse, Christian Heinz, au cours de laquelle les deux parties ont convenu de poursuivre la mise en œuvre du protocole d'accord signé entre les deux ministères en novembre 2022.

En travaillant avec le vice-président de la commission juridique du Parlement du Land de Hesse, Frederick Bouffier, le vice-ministre vietnamien l'a informé des résultats de la coopération dans le cadre juridique entre la Hesse et le Vietnam.

Frederick Bouffier, pour sa part, a affirmé que la coopération juridique est importante, ce qui contribue à la coopération commune entre les deux pays.

Kambiz Ghawami, président de l'Entraide universitaire mondiale d'Allemagne, a suggéré aux deux parties d'organiser des ateliers pour partager les expériences de l'Allemagne et de la Hesse en matière d'application de la loi et de transformation numérique dans les domaines juridique et judiciaire, alors que les deux pays célébreront le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2025.

La délégation vietnamienne a également eu une séance de travail avec des fonctionnaires de la Chambre fédérale des notaires allemands (Bnotk), de l'Association fédérale des huissiers de justice allemands (DGVB), de tribunal de district de Mitte et de tribunal de district de Wiesbaden, de l'ambassade du Vietnam à Berlin et du consulat général à Francfort.

VNA/CVN