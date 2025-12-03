Renforcer l’inclusion sociale des personnes handicapées

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a souligné mercredi 3 décembre la nécessité de faire évoluer l’approche de la prise en charge du handicap, passant d’une assistance médicale traditionnelle à un modèle d’inclusion sociale garantissant l’égalité des chances et la pleine participation à la société.

Le chef du Parti a fait cette déclaration en présidant une réunion en présence du vice-Premier ministre Lê Thanh Long, de la ministre de la Santé, Dào Hông Lan, et de représentants de divers ministères et agences pour examiner les solutions de prise en charge des personnes handicapées.

Photo : VNA/CVN

Selon les données du ministère de la Santé, le Vietnam compte plus de 8 millions de personnes handicapées. Celles qui présentent un handicap grave ou très grave bénéficient d’aides sociales, d’une assurance maladie et d’un soutien scolaire.

Actuellement, le pays dispose de 165 centres d’assistance sociale prenant en charge 25.000 personnes et assurant un accompagnement pour environ 80.000 autres personnes au sein de la communauté.

Les plans gouvernementaux pour 2030 visent à garantir que 100% des personnes en situation de handicap grave bénéficient de subventions et d’une assurance maladie, que 90% d’entre elles aient accès aux services de santé, que 80% des enfants de 0 à 6 ans soient dépistés et bénéficient d’une intervention précoce, et que 90 % des enfants d’âge scolaire aient accès à une éducation inclusive. De plus, toutes les nouvelles infrastructures et la moitié des bâtiments existants doivent être accessibles.

Malgré les progrès accomplis, d’importants défis persistent. Les infrastructures de transport restent inaccessibles, les centres d’éducation inclusive sont insuffisants et les personnes en situation de handicap rencontrent des obstacles pour accéder à l’emploi, à la culture et au sport, notamment dans les zones rurales et montagneuses.

Dans son discours, le secrétaire général Tô Lâm a souligné que la prise en compte des besoins des personnes en situation de handicap est non seulement une obligation morale, mais aussi un indicateur de modernité et de développement durable.

Il faut changer les mentalités et combattre les préjugés. Nous appelons le secteur privé, les organisations sociales et toute la communauté à se mobiliser concrètement: en offrant des emplois adaptés, en ouvrant des centres de réadaptation de proximité et en garantissant un accompagnement médical permanent, a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Parmi les mesures urgentes qu’il a mises en avant figurent le renforcement de l’éducation inclusive, de la formation professionnelle, des incitations à l’emploi, de l’accès aux infrastructures et aux services numériques, ainsi que la garantie d’une couverture en matière de santé, de logement et de moyens de subsistance.

Il a également souligné l’importance de protéger les groupes les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants handicapés, contre la violence, la négligence et la discrimination, en mettant en place des mécanismes de signalement faciles d’accès et en fournissant un soutien rapide.

Par ailleurs, le secrétaire général Tô Lâm a appelé la communauté, le secteur privé et les organisations sociales à participer activement à la création d’opportunités d’emploi et de services inclusifs.

Il a conclu que des changements décisifs et des actions concrètes sont nécessaires pour que toutes les personnes handicapées puissent vivre en sécurité, étudier, travailler et participer pleinement à la société, en bénéficiant de l’égalité des droits avec les autres citoyens.

VNA/CVN