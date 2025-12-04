Khanh Hoà entreprend la reconstruction des maisons dévastées par les catastrophes naturelles

Le Comité populaire de la province de Khanh Hoà (Centre) a donné jeudi 4 décembre le coup d’envoi de la reconstruction des maisons détruites par les récentes inondations dans la commune de Diên Diên.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la campagne Quang Trung, lancée par le Premier ministre pour reconstruire et réparer dans les plus brefs délais les logements logements des habitants touchés par les tempêtes et inondations dans le Centre et les Hauts plateaux.

Lors de cet événement, le président du Comité populaire provincial, Trân Phong, a supervisé le début des travaux de construction d’une nouvelle maison pour la famille de Nguyên Nam Trung, dont la maison a été entièrement détruite par les inondations.

Cette nouvelle maison sera construite sur un terrain d’environ 100 m², pour un coût estimé à 100 millions de dôngs (environ 3.800 dollars). Le projet bénéficiera de la collaboration de diverses entreprises et organisations locales, qui fourniront des matériaux et de la main-d’œuvre afin d’accélérer le processus de construction.

Le responsable a exhorté les ministères, les agences et les autorités locales à procéder d’urgence à une évaluation de la situation afin d’apporter un soutien à la reconstruction des habitations et à la réparation des maisons gravement endommagées.

Il a également demandé que toutes les ressources disponibles soient mobilisées pour garantir le respect des délais, l’acheminement de l’aide aux sinistrés et l’approvisionnement en matériaux de construction.

Nguyên Thanh Phu, directeur du Service de la construction de Khanh Hoà, a indiqué que son département avait déjà préparé les matériaux nécessaires et travaillait en coordination avec les autorités locales à la reconstruction des maisons détruites. Toutes les maisons devraient être achevées et remises aux sinistrés d’ici le 15 janvier 2026.

Selon les statistiques du Comité populaire provincial, les pluies et les inondations survenues entre le 16 et le 22 novembre ont provoqué l’effondrement total de 89 maisons et en ont gravement endommagé 294 autres, affectant durement la vie des habitants.

Outre la reconstruction des habitations, les autorités locales apportent également un soutien matériel et moral aux familles sinistrées, tout en procédant au nettoyage et à l’enlèvement des débris afin de prévenir toute contamination et toute épidémie.

