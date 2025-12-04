La méningite à méningocoque B demeure une menace pour la santé publique

Chaque dose de vaccin administrée aujourd’hui constitue non seulement une protection contre la méningite à méningocoque, mais aussi un fondement pour que les enfants et les adolescents vietnamiens grandissent en bonne santé.

La méningite à méningocoque est une infection grave causée par la bactérie Neisseria meningitidis. Elle peut entraîner une méningite (inflammation des méninges) ou une septicémie (infection généralisée du sang). La bactérie est classée en 12 sérogroupes, dont les groupes A, B, C, X, Y et W sont les plus fréquents et dangereux

La répartition et la prévalence de ces sérogroupes varient selon les régions et les périodes. La bactérie responsable de la maladie circule souvent de manière asymptomatique, et les personnes infectées peuvent la transmettre à d’autres qui développeront alors une méningite.

Au Vietnam, le nombre de cas de méningite à méningocoque est en augmentation. Selon les données du logiciel de surveillance des maladies infectieuses (Circulaire 54/2015/TT-BYT), au 15 septembre 2025, 38 cas étaient recensés à l’échelle nationale, soit une augmentation de 45% dans le Nord et de 83% dans le Sud par rapport à 2024.

Vaccination, une mesure préventive efficace

Lors d’un séminaire scientifique intitulé "Vers un Vietnam exempt de méningite à méningocoque de groupe B", organisé par l’École de médecine préventive et de santé publique, le professeur Nguyên Van Kinh a déclaré que, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la vaccination est l’une des mesures les plus efficaces pour prévenir plusieurs types courants de méningite bactérienne, dont la méningite à méningocoque.

L’OMS vise à éradiquer la méningite d’ici 2030 grâce à une stratégie axée sur l’élimination des épidémies de méningite bactérienne, la réduction du nombre de cas et de décès imputables à la méningite bactérienne à prévention vaccinale, et la réduction du handicap et l’amélioration de la qualité de vie à la suite d’une méningite, toutes causes confondues

Le Professeur associé Nguyên Ngoc Anh Tuân, directeur du Centre de services scientifiques et d’essais biomédicaux cliniques de l’Institut Pasteur de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré : "Les progrès réalisés dans le domaine des vaccins ouvrent de nouvelles perspectives pour la prévention des infections à méningocoque. Cette nouvelle approche consiste à identifier les antigènes conservés exprimés par plusieurs souches de méningocoque du groupe B afin d’assurer une large protection".

Outre les avancées technologiques, la sécurité des vaccins demeure une priorité absolue. Les effets secondaires courants des vaccins de routine peuvent inclure des douleurs, des rougeurs au point d’injection ou de la fièvre.

Bien que ces réactions post-vaccinales soient généralement bénignes pour la plupart des vaccins, la détection précoce de signes anormaux et un accompagnement complet avant et après la vaccination sont essentiels pour garantir la sécurité vaccinale et renforcer la confiance dans le programme de vaccination contre le méningocoque.

Compte tenu de la gravité de la méningite à méningocoque et de l’importance de la prévention, les experts de la santé appellent les parents, les écoles et les médias à unir leurs efforts pour sensibiliser la population et encourager une vaccination opportune et appropriée.

