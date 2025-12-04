Le Vietnam accélère le feu vert pour les essais d’Internet par satellite

Le Vietnam accélère la procédure d’autorisation pour les essais de services Internet par satellite en orbite basse, conformément à la Résolution N°193/2025/QH15, qui met en œuvre la Résolution N°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale.

>> Internet : Hanoï arrive en tête pour la qualité du réseau à large bande au Vietnam

>> Le Vietnam fait un bond en avant après 30 ans de connectivité Internet mondiale

>> Les fournisseurs de services en ligne devront identifier les adresses IP des utilisateurs

Photo : AP/VNA/CVN

Cette initiative est considérée comme une étape clé pour moderniser l’infrastructure des télécommunications et garantir la connectivité dans les zones où les services terrestres restent insuffisants.

Le Département des télécommunications du ministère des Sciences et des Technologies a confirmé que deux acteurs majeurs du secteur technologique - Starlink de SpaceX et Kuiper d’Amazon - ont déjà déposé une demande pour participer au programme pilote. Son directeur adjoint Nguyên Anh Cuong a déclaré que les ministères concernés coordonnent leurs efforts pour accélérer le processus et faciliter l’arrivée de ces technologies dans le pays.

Starlink est l’entreprise la plus avancée dans le processus. Après avoir évalué sa proposition, le Premier ministre a émis la décision N°659/QD-TTg, autorisant le déploiement pilote sans restriction de capitaux étrangers. Suite à une première soumission du dossier, les autorités ont demandé des précisions, et l’entreprise prévoit de transmettre la version mise à jour début décembre 2025. Amazon Kuiper, de son côté, a récemment fourni les documents complémentaires demandés par les ministères.

Le dossier a déjà été transmis par le ministère des Sciences et des Technologies aux entités compétentes pour analyse. La décision finale reviendra au Premier ministre, qui devra prendre en compte les critères de sécurité nationale et de développement économique. En cas d’approbation, Amazon entamera les procédures d’investissement et d’autorisation, suivant la même voie que Starlink.

Amazon a souligné le rôle stratégique du Vietnam dans son projet Kuiper : une constellation de plus de 3.200 satellites en orbite basse conçue pour fournir un accès Internet haut débit et à faible latence aux régions isolées ou mal desservies.

Selon le Département des télécommunications, les solutions satellitaires Starlink et Kuiper peuvent constituer un complément essentiel aux réseaux terrestres, notamment dans les zones reculées, frontalières ou insulaires. Elles représentent également une solution de secours vitale pour maintenir les communications en cas de catastrophe, lorsque les infrastructures traditionnelles sont hors service.

VNA/CVN